CCOO es nega a modificar l'acord amb el Govern però intenta sumar-hi els sindicats crítics

Comissions Obreres s'ha aferrat aquest dimecres al matí a l'acord signat amb Educació i UGT el passat mes de març i ha assegurat que permetrà incorporar un miler de nous professionals per a l'escola inclusiva el curs vinent. Ho ha explicat Edu Núñez, secretari general de CCOO d'educació, que ha detallat que aquest reforç inclou 329 docents addicionals i 290 infermeres. El líder sindical ha deixat clar que es tracta d'un pacte "bo i necessari" i ha rebutjat reobrir les negociacions amb la conselleria -o els altres sindicats- per modificar-lo per complet, ja que considera que el marc actual és "flexible" i permet sumar millores i nous recursos de forma "paulatina".
Nuñez ha expressat que comprèn i respecte el dret a protesta davant la convocatòria d'un mes de vagues, les quals comencen aquest dijous, però ha alertat del risc de caure en la "frustració", cosa que considera que repercutiria negativament als centres educatius i, de retruc, als alumnes. En la roda de premsa, seguint el mateix argumentari esgrimit per la consellera d'Educació, Esther Niubó, Nuñez ha reiterat la mà estesa als sindicats contraris perquè s'adhereixin a l'acord: "Avui hem canviat el marcador i convidem els sindicats a entrar en aquesta dinàmica i a articular mesures concretes amb itinerari i impacte econòmic per trobar solucions”, ha valorat.
En referència a les protestes convocades, el secretari general de la federació d'ensenyament de CCOO ha recordat que, fins ara, les mobilitzacions impulsades han comptat amb un suport del 40% -d'acord amb les dades presentades per Educació, distants a les que esgrimeixen els sindicats convocants-, motiu pel qual considera que “hi ha una part del col·lectiu que pensa que les solucions no impliquen articular-se en clau de conflicte”.
Els beneficis de l'acord amb Educació
El secretari general de la federació d'educació de CCOO ha avançat que el curs 2026-2027 hi haurà “més d’un miler de nous professionals per reforçar aquest camp" i ha precisat que la mesura "tindrà un impacte de 45 milions d’euros". En aquest sentit, ha assegurat que, de forma periòdica, els sindicats aniran comunicant el que es decideixi en la comissió de seguiment de l’acord i s'ha mostrat convençut que tot plegat permetrà “redreçar l’Educació cap a una millora gradual”.
En concret, CCOO ha explicat que hi haurà 329 docents addicionals, entre els quals 93 noves dotacions de Suport Intensiu a l’Escolarització Inclusiva (SIEI); 25 noves SIEI+ destinades a atendre alumnat amb necessitats complexes en comunicació i llenguatge; 39 noves dotacions de psicopedagogs; 12 professionals per als Centres de Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i de la Conducta (CRETDIC); quatre dinamitzadors, i 40 mestres d’audició i llenguatge. També es preveuen 100 nous integradors socials, amb prioritat als centres amb més alumnes en situació de vulnerabilitat, i que la figura del personal vetllador s'estengui també a Batxillerat i FP amb 33.000 hores d’atenció i servei per a 52 centres d’etapa postobligatòria.