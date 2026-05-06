La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha admès que s'ha passat de 14 a 7 centres participants en la prova pilot que contempla la figura d'un mosso d'esquadra als centres, tal com ha apuntat aquest matí en una entrevista a Els Matins de TV3. La titular de la cartera d'ensenyament ha insistit que "els que no hi vulguin participar no hi participaran" i ha relacionat les baixes amb la "tensió mediàtica" sorgida. Dels 14 previstos al projecte, Educació havia confirmat que dos havien demanat sortir-ne i un entrar-ne, per la qual cosa la setmana passada ja es parlava de 13 centres. Ara, la consellera ha confirmat que els participants actuals són 7.
La prova pilot impulsada pel Departament d'Educació en col·laboració amb la cartera d'Interior ha topat frontalment amb el rebuig de bona part de la comunitat educativa, que consideren que adopta mesures "punitives" per pal·liar qüestions educatives. De fet, aquest mateix matí, en una breu atenció als mitjans per donar el tret de sortida al mes de protestes a l'escola catalana, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha assegurat que la mesura "no té cap mena de sentit" i reitera que els sindicats -fins i tot els menys crítics amb la conselleria- ja han alertat des del primer moment que aquesta proposta no és la solució adequada per resoldre la conflictivitat a les aules.
Preguntada per l'onada de protestes que arrenca aquest mateix dimecres, la titular de la cartera d'ensenyament ha expressat la seva voluntat de seure a parlar amb els sindicats convocants de les vagues, però "no per reobrir l'acord" signat amb CCOO i UGT, sinó per "ajustar" el seu desplegament. És a dir, des del Govern continuen mantenint el polèmic pacte com a base per construir les futures negociacions, mentre que els sindicats aposten per reobrir les converses amb l'objectiu d'assolir una nova entesa que permeti pal·liar el conflicte.
Niubó critica les propostes "de màxims" dels sindicats
La consellera ha valorat que, pel que diuen, els sindicats convocants de les vagues parlen de les mateixes qüestions que ja aborda l'acord i sobre el fet que el considerin insuficient ha assegurat que els marges pressupostaris actuals són els que són. "Difícilment podem passar de 0 a 100", ha dit en al·lusió a les peticions d'anar més enllà en l'increment del complement salarial, que els acusa de fer plantejaments "de màxims". Aquesta és la mateixa argumentació esgrimida recentment pel secretari general de Comissions Obreres, Camil Ros.
Niubó ha instat els sindicats a tornar a seure a les meses sectorials per acostar posicionaments -una idea que, de moment, els docents no contemplen- i ha insistit que el Govern ha fet un esforç "titànic" per poder fer passes endavant amb aquest acord. Entre les mesures que inclou el pacte, ha destacat que el curs vinent s'incorporaran 450 nous professionals de suport a l'escola inclusiva. Per això, ha defensat que l'acord contempla concrecions que han de suposar una millora del sistema. Amb tot, la conselleria ha reiterat la mà estesa i la voluntat per superar la situació "d'enfrontament" actual i "treballar en solucions" per desencallar el conflicte.