Clam a Barcelona perquè la prefectura de Via Laietana sigui un centre de memòria: «Vam patir tortures»

Unes 200 persones s'han concentrat aquest diumenge davant les portes de la prefectura de Via Laietana a Barcelona per exigir que l'edifici sigui exclusivament un centre de memòria i que es traslladi la Policia Nacional a una altra dependència. En unes declaracions a l'ACN, Maribel Ferrándiz, víctima de tortures dins la prefectura, ha admès que la gent "no és prou conscient" del que va passar en aquest edifici durant el franquisme i que cal fer "pedagogia als joves" perquè no es torni a repetir. "Hi ha gent molt interessada a tornar a una dictadura i les noves generacions han de saber el què això suposa", ha dit. A la concentració, que ha comptat amb parlaments de víctimes i entitats, hi han assistit membres de Junts, ERC, Comuns i la CUP.
Ferrándiz va ser retinguda a la prefectura amb el seu germà i una vintena més de persones per formar part del comitè provincial de la Llobregat Roja. "Durant trenta-dos dies vam patir tota mena de tortures i agressions. Ens lligaven les mans i ens feien caminar per terra, no ens deixaven dormir i estàvem sols durant hores i hores", ha explicat el germà.
"Estàvem a baix de tot de la comissaria, en un lloc humit sense condicions higièniques. Això també forma part de la tortura: denigrar la persona i despersonalitzar-la", ha afegit Herrándiz, que ha concretat que la voluntat de les forces de l'Estat era "aconseguir més noms" de companys militants contra el règim, però que en aquest cas, "no ho van aconseguir".
Per evitar que aquesta repressió quedi en l'oblit, els dos germans han insistit en la importància de convertir l'edifici en un espai de memòria, especialment davant l'auge de l'extrema dreta i els discursos populistes. "El feixisme retorna. De fet, no ha marxat mai, ha estat amagat. I és important que els joves sàpiguen que va passar aquí", ha reiterat el represaliat.
L'acte ha comptat amb una interpretació musical per part de Pau Alabajos i del discurs de l'historiador César Lorenzo. El manifest unitari s'ha llegit posteriorment per membres del Consell de Joventut de Barcelona, del Lobby Trans, de la Plataforma Trans*Forma la Salut i Associació Generem, del Sindicat de Llogateres, de l'Associació Rromanipe's i de l'Institut de Drets Humans de Catalunya.
Junts, ERC, Comuns i CUP
La concentració també ha comptat amb la participació de representants polítics de Junts, ERC, Comuns i la CUP. La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha fet una crida a l'Estat a "retornar l'edifici" a Catalunya i ha avisat que "no es conformaran" amb una devolució a mitges. "La Policia Nacional ha d'estar fora de l'edifici", ha remarcat.
En una línia similar s'ha expressat la portaveu dels Comuns, Aina Vidal, que ha dit que la commemoració del 50è aniversari de Franco ha demostrat "la importància" de reivindicar aquest espai. "En aquesta mateixa setmana hem vist el rei emèrit blanquejant el dictador i hem vist caure un fiscal general davant d'un TS polititzat", ha lamentat.
La CUP, per la seva banda, ha assegurat que l'única manera de tenir "realment" una democràcia és "acabar amb el règim del 1978". "Que la policia continuï ocupant aquest espai només demostra la pervivència del franquisme", ha lamentat.
El diputat de Junts Francesc Dalmases ha compartit aquest posicionament i ha remarcat que "el moment és ara". "En el 50è aniversari de la mort del dictador no pot haver-hi cap espai per la seva impunitat ni per mantenir que el seu cop d'estat va ser una victòria", ha indicat.
Aquesta mateixa setmana, el Parlament va instar el Govern a "sol·licitar de forma pública", la conversió de la comissaria de Via Laietana en un centre de memòria. Ho va fer a través d'una moció dels Comuns, que es va aprovar amb els vots de Junts, ERC, la CUP i Aliança, i el PSC s'hi va abstenir.
L'Ajuntament de Barcelona també es va posicionar en la mateixa línia en el ple d'aquesta setmana. El consistori va avalar un text d'ERC que reclama traslladar la Policia Nacional a La Verneda o a qualsevol de les altres dependències que l'Estat té a la capital catalana. Junts i BComú hi van votar a favor, però el govern municipal es va abstenir.