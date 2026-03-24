Condemnen l'Hospital de Barcelona per la mort d'un pacient després de dues operacions

Un jutjat de Barcelona ha condemnat l'Hospital de Barcelona per una negligència mèdica que va acabar amb la mort d'un pacient de 77 anys el novembre del 2021 després de dues intervencions abdominals. L'home va ingressar el 26 d'octubre a l'hospital per a ser operat d'un aneurisma d'aorta abdominal amb atrapament d'urèter esquerre, amb insuficiència real i anèmia. La intervenció es va dur a terme el 30 d'octubre i l'home va morir el 25 de novembre per un xoc sèptic greu provocat durant l'operació. La segona operació, el 14 de novembre, no es va fer a temps, segons la sentència.
L'hospital al·lega que l'home ja tenia diverses patologies prèvies, com colesterol, buf cardíac amb estenosi aòrtica moderada i crisis de dolor toràcic davant d'esforços moderats per una cardiopatia isquèmica. Però la sentència diu que no tenia cap complicació greu.
La sentència explica que la primera intervenció, on se li va col·locar un bypass aòrtic bifemoral, va ser correcta i sense complicacions. Però la mala praxi mèdica, segons la família i la sentència, va començar a partir del trasllat de l'UCI a la planta d'hospitalització el 2 de novembre. L'home va començar a tenir nàusees i vòmits i els intestins no funcionaven, per la qual cosa se li va col·locar una sonda nasogàstrica per evacuar el contingut digestiu. El 7 de novembre se li va retirar la sonda, però l'endemà li van tornar a posar.
Els pèrits de la família i de l'hospital, contraposats
Entre el 10 i el 12 de novembre va tenir un augment desmesurat de leucòcits, cosa que feia suposar una infecció, i li van donar antibiòtics. Es va detectar perforació intestinal i es va programar una intervenció la nit del 13 de novembre per fer-li una colostomia, però es va ajornar fins el matí del diumenge 14 a causa de la urgència sobrevinguda d'un altre pacient, després de comprovar que el primer pacient estava "hemodinàmicament estable" i la família ho acceptava. És aquí on el pèrit de la família determina que es va trigar massa a operar l'home i els pèrits de l'hospital diuen que aquest retard no va causar la mort.
L'evolució després de la segona operació va ser favorable, segons l'hospital, i des del 22 de novembre no apareixien signes d'infecció, però se li van seguir subministrant antibiòtics. No obstant això, a partir del 24 de novembre es va detectar un ràpid empitjorament hemodinàmic, que li va causar la mort l'endemà a les 6 del matí per una infecció de la pròtesi de l'aorta ilíaca. Segons els metges de l'hospital, aquesta complicació era poc previsible, però admeten que només van fer-li tractament farmacològic i no van tornar-lo a operar perquè estava massa inestable.
La magistrada conclou que la mala praxi mèdica es va cometre sobretot quan no es va decidir operar urgentment el segon cop, tot i detectar la peritonitis.