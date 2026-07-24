David Bondia, reelegit síndic de Barcelona

David Bondia ha estat novament elegit com a síndic de Barcelona. El ple de l'Ajuntament l'ha nomenat aquest divendres amb el suport de més de dues terceres parts dels 41 regidors i regidores que formen el consistori, amb els vits a favor de Junts, el PSC, Barcelona en Comú i ERC. Per contra, el PP s'ha abstingut i Vox hi ha votat en contra. Serà a l'octubre quan Bondia prendrà possessió de nou, un cop hagi finalitzat l'actual mandat.
Bondia, qui ha bastit una carrera com a jurista, diputada independent per ERC (2012-2015) i figura amb diferents càrrecs institucionals en matèria de transparència i bon govern, repetirà com a síndic per al període 2026-2031, després d’haver ocupat el càrrec durant el mandat 2021-2026. El nomenament ha tingut lloc després que Bondia fos el guanyador del procés de participació ciutadana dut a terme per l’Ajuntament a través de la plataforma Decidim durant tot el mes de juny.
Entre les prioritats d'aquest nou mandat, Bondia es proposa abordar el sensellarisme de manera innovadora i col·laborativa a través del Pla Zero Carrer, reforçar el N de la Sindicatura de Greuges mitjançant la creació d'una Oficina de mediació a la pròpia institució, aprofundir la transparència i la participació ciutadana a Barcelona i vetllar perquè l’Administració municipal posi sempre la intel·ligència artificial al servei de les persones.
"Amplíssim acord"
Collboni ha felicitat el síndic després de la seva elecció i ha destacat que es fa amb un "amplíssim acord". "Un bon govern necessita una bona sindicatura, i la bona feina del síndic contribueix a millorar el govern i estic convençut que els pròxims cinc anys així ho faran", ha dit. L'alcalde ha celebrat haver comptat amb una sindicatura "proactiva", que també s'ha implicat en la recerca de solucions i ha citat els exemples en què el síndic ha tingut un paper rellevant, com ara en la mediació a Vallcarca o la Casa Orsola. "Iniciem nova etapa amb voluntat de ser exigents i donar la importància que mereix la institució", ha conclòs.
La tinenta d'alcaldia Laia Bonet ha destacat que el procés s'ha fet "amb totes les garanties i la màxima transparència" i ha afirmat que ha estat un procediment "rigorós, garantista i compartit". Així, ha desitjat "encerts" a Bondia amb la convicció que seguirà exercint "amb independència i vocació de servei".
Des de Junts, Jordi Martí ha indicat que és una institució "molt important" i creu que ha de continuar com una "peça clau" amb capacitat d'incidència. "Estem convençuts que l'experiència acumulada és fonamental per afrontar el nou mandat", ha dit Martí sobre Bondia. El de Junts també ha apuntat que cal una sindicatura més "proactiva".
BComú ha defensat la sindicatura perquè calen institucions "fortes" que actuïn com a garantia dels drets. Marc Serra ha recordat que ells es van oposar a l'eliminació de la participació ciutadana en l'elecció del síndic i ha defensat que és una "bona notícia" el suport d'entitats i persones a la candidatura. Serra ha desitjat "molts encerts" a Bondia i ha reivindicat que es garanteixin els drets de tothom.
ERC ha destacat que el procés era "important" i ha fet valdre la "bona feina" feta per Bondia. "Mereix la nostra confiança i ERC hi dona suport", ha indicat la regidora Rosa Suriñach, tot afegint que entenen el segon mandat com una "continuïtat" però també com una "nova etapa" per incidir més en la "mirada de carrer".