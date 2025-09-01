Desapareix una targeta de TMB: quan s'acaba i quina alternativa hi ha?

Des del 2022, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) implementa un model de la gestió de la mobilitat que pretén ser més sostenible a partir de la reducció i eliminació dels títols limitats per nombre de viatges i l'aposta pels abonaments temporals, així com per la substitució dels bitllets de cartó pels suports digitals recarregables. Amb la creació de la T-mobilitat, els preus i les modalitats d'abonaments ha canviat i, aquest mes d'octubre, desapareix un dels més econòmics.
Es tracta de la T-4 de cartó, que deixarà de vendre's a partir del pròxim 29 d'octubre i el seu ús quedarà eliminat a principis de 2026, quan entraran en vigor les noves tarifes de transport públic a Barcelona i l'àrea metropolitana. Fins aleshores, els usuaris encara la podran emprar, però també hi ha la possibilitat de fer ja la transició a l'abonament recarregable que la substituirà definitivament.
Què és la T-4?
La T-4 és un títol unipersonal per a les persones grans i jubilades que disposen de la Targeta rosa de tarifa reduïda o de la T-metropolitana Targeta rosa reduïda. Concretament, hi poden accedir els majors de 60 anys (l’edat varia segons el municipi) i amb uns ingressos bruts familiars inferiors al límit establert o amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% i uns ingressos bruts familiars inferiors al límit establert.
És un abonament de 10 desplaçaments integrats a la xarxa de bus i metro de TMB, a les línies de bus de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya dintre de l'àmbit de la tarifa metropolitana i al Tram. Aquesta limitació per nombre de viatges i el fet que només està disponible en format cartó, fan que TMB i l'Autoritat de Transports Metropolitans (ATM) entenguin que ha quedat desfasada.
L'alternativa a la T-4
La T-4 desapareix perquè els seus usuaris s'incorporin a la T-metropolitana Targeta rosa reduïda, un títol personal i intransferible que permet fer viatges il·limitats a tota la xarxa de metro i la resta de vies que incloïa la T-4. Realment, continua oferint el mateix pla que la T-4, però ho fa en un format de plàstic recarregable.
Els usuaris de la T-4 no han de fer cap gestió per rebre la metropolitana Targeta rosa reduïda, ja que la rebran a casa quan la targeta antiga caduqui. Els qui se'n puguin beneficiar, però no disposin encara d'una T-4, poden sol·licitar aquest nou títol al web oficial de l'AMB o a través del telèfon 012.