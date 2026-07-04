Un detingut per l'assassinat del menor al parc de la Pegaso

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso la nit d’aquest dijous. Agents de la Divisió d’Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores, si bé la investigació continua oberta i està sota secret d’actuacions.\r\n\r\nEls Mossos van ser alertats cap a la mitjanit per diversos testimonis que haurien sentit trets al carrer Portugal, a Sant Andreu. Diverses patrulles es van activar i van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Finalment, els efectius del Sistema d'Emergènces Mèdiques (SEM) no van poder fer res per a salvar-li la vida i va morir. El director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, i l’intendent Toni Rodríguez van comparèixer divendres per constatar que tot apuntava que era una “acció directa” contra la víctima.\r\n\r\nHi haurà ampliació.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nJa són set les morts per arma de foc a Catalunya durant el 2026 Oriol March\r\n\r\n