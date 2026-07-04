04 de juliol de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

Un detingut per l'assassinat del menor al parc de la Pegaso

Societat

La investigació continua oberta i està sota secret d'actuacions

  • Un cotxe de Mossos en una de les entrades del parc de la Pegaso, aquest divendres -

ARA A PORTADA

Publicat el 04 de juliol de 2026 a les 10:01
Actualitzat el 04 de juliol de 2026 a les 10:06

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso la nit d’aquest dijous. Agents de la Divisió d’Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores, si bé la investigació continua oberta i està sota secret d’actuacions.

Els Mossos van ser alertats cap a la mitjanit per diversos testimonis que haurien sentit trets al carrer Portugal, a Sant Andreu. Diverses patrulles es van activar i van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Finalment, els efectius del Sistema d'Emergènces Mèdiques (SEM) no van poder fer res per a salvar-li la vida i va morir. El director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, i l’intendent Toni Rodríguez van comparèixer divendres per constatar que tot apuntava que era una “acció directa” contra la víctima.

Hi haurà ampliació.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar