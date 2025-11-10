Diversos detinguts en un «macrodispositiu» a Barcelona contra la venda i distribució de droga

Els Mossos d'Esquadra han desplegat, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana, un "macrodispositiu" contra punts de venda i distribució de droga a Barcelona aquest dilluns. El dispositiu, amb uns 200 agents dels dos cossos, ha començat a les 12 h amb diverses entrades en habitatges i locals a Ciutat Vella -on està centralitzada l'actuació policial-, Sants-Montjuïc i l'Eixample.
La investigació l'ha desenvolupat la Unitat Regional d'Investigació de Salut Pública de Barcelona, amb la col·laboració de Guàrdia Urbana. Hi participa també l'ARRO Barcelona i les unitats canina, Guilles, de seguretat ciutadana i la de drons. La investigació està sota secret de les actuacions.
Patricia Duran, sotscap de la comissaria de Mossos de Ciutat Vella, ha explicat en una atenció a mitjans que hi ha "diversos" detinguts, a l'espera del balanç definitiu un cop es conclogui l'operació policial. El "macrodispositiu", ha dit, preveu desarticular una desena de punts de venda de drogues i escorcollar tres domicilis i dos locals. Duran ha comentat que la investigació va començar al gener, gràcies a la comunicació ciutadana "intensa i contínua" per saber on són els punts de venda de drogues.
Carlos Alcaraz, intendent cap de la comissaria de Guàrdia Urbana de Ciutat Vella, ha afirmat que el dispositiu té "molt a veure" amb el civisme i la convivència perquè quan hi ha un narcopis l'afectació a la mateixa escala i al carrer és "molt greu". A més, també té a veure amb furts. Alcaraz ha destacat que és molt "important" que el dispositiu policial es dugui a terme el més ràpid possible.
Lluita contra els narcopisos i la droga
El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha fet valdre la tasca de Mossos i Guàrdia Urbana i ha indicat que la lluita contra el tràfic de drogues i, especialment, els narcopisos, ha de "continuar". També ha fet valdre la investigació feta fins ara i el suport rebut per part de la judicatura i de la fiscalia.
"És un tema que preocupa la ciutadania, que és una constant a tots els consells de barri, a les audiències públiques, als plenaris del districte, als plenaris mateixos de l'Ajuntament", ha indicat Batlle. El tinent ha afegit que amb un macrodispositiu com aquest s'envia un missatge "de tranquil·litat i de confiança" en la "professionalitat" de la policia, però també s'envia un missatge als criminals que l'activitat no quedarà "impune".