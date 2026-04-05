El Banc de la Memòria Democràtica suma 70.000 nous registres sobre la repressió judicial del franquisme

El Banc de la Memòria Democràtica ha incorporat una nova base de dades amb 69.833 registres de persones que van ser sotmeses a procediments judicials militars durant el franquisme, entre 1938 i 1978. La base de dades l'ha elaborat l'Arxiu Nacional de Catalunya i es va fer pública l'any 2017 en aplicació de la Llei 11/2017, de reparació jurídica de les víctimes del franquisme, que va declarar la nul·litat dels tribunals i de les sentències dictades per motius polítics. El Departament de Justícia considera que la incorporació al Banc suposa un pas important en la recuperació, la preservació i la difusió de la memòria democràtica, i permet dimensionar amb més precisió l'abast de la repressió exercida per la jurisdicció militar en la dictadura.
Els registres recullen procediments judicials militars incoats entre 1938 i 1978 i conservats a l'Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona. Aquesta documentació la va tractar i inventariar entre els anys 2003 i 2013 l'Arxiu Nacional de Catalunya en el marc d'un conveni de col·laboració amb el Memorial Democràtic i el Tribunal Militar. El treball va permetre ordenar i sistematitzar un volum documental essencial per a l'estudi de la repressió durant el franquisme.
Inclou informació com els noms i cognoms de la persona represaliada, el lloc de naixement i de residència, el sexe i el tipus de procediment judicial (consells de guerra, diligències prèvies). També recull dades sobre el número de causa, la data d'inici del procés, la data d'aprovació de la sentència o d'altres resolucions, la pena imposada i, si escau, la commutació de la pena o la sol·licitud d'indult.
La integració d'aquest conjunt de registres permet connectar aquestes persones amb altres bases de dades del Banc de la Memòria Democràtica, com la del cost humà de la Guerra Civil o el cens de deportats catalans i espanyols als camps de concentració nazis. Una interrelació que pot facilitar noves aproximacions a les trajectòries vitals de les víctimes i contribuir a aprofundir en el coneixement dels mecanismes repressius desplegats pel règim franquista.