El martell de plata: la tradició extrema per comprovar que un Papa està mort

La darrera vegada que es va executar, va ser amb la mort del papa Francesc i, abans, amb la de Benet XVI. Mentre els creients feien cues d'hores al Vaticà per acomiadar-los, es duia a terme un pla estricte. Un protocol estructurat que marca el procediment quan mor un papa i que inclou passos fins i tot macabres.
N'hi ha un que, clarament, és el més impactant. Es tracta de colpejar el cap del difunt tres vegades amb un martell de plata per comprovar que està mort. "Vere papa mortuus est", recita el cardenal de la Cort Papal, l'encarregat d'assegurar-se oficialment del decés. Actualment, es fa de manera simbòlica, amb tres tocs lleugers al front, tot i que no sempre ha estat així. Aquest només és, però, un dels passos.
El protocol del Vaticà quan mor un papa
En primer lloc, cal saber que són els cossos mèdics de la Santa Seu del Vaticà qui certifiquen la defunció del cap de l'Església catòlica i la declaren oficialment. És aleshores quan es pronuncia la frase "el papa ha mort", tot el Vaticà s'agenolla i s'endinsa en una oració comuna. Es dona el tret de sortida al "torn d'espelma", en què els sacerdots encenen espelmes als peus del cadàver i hi deixen un recipient amb aigua, abans de reprendre el fil de les oracions.
Després de fer servir el martell, el cardenal retira l'anell que simbolitza l'autoritat del dit del papa i el destrueix, juntament amb altres elements simbòlics del seu mandat. Això es fa per eliminar la possibilitat que es produeixin falsificacions.
Finalment, es treuen les vísceres del cos sense vida i es dipositen en urnes que es conserven a les criptes subterrànies de les esglésies de Sant Vicenç i Sant Anastasi, a Roma. Fet tot això, ja es pot informar de la notícia fora de les parets del Vaticà i es declaren nou dies de dol al país.