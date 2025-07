El Meteocat activa l'alerta per tempestes a 16 comarques

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat aquest dissabte al matí l'alerta per xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra. El Meteocat preveu que plouran més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i per aquest motiu ha activat l'alerta de perillositat en el grau més baix, d'1/6.

Les comarques afectades són el Ripollès, la Garrotxa, Osona, el Berguedà, el Lluçanès, el Moianès, Bages, Vallès Occidental, Vallès Oriental, el Baix Llobregat, Alt Penedès, l'Anoia, Alt Camp, Conca de Barbera, Tarragonès i el Baix Camp.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja⚠️



➡ Ds. 8:00 a 20:00 h

➡️ Possibilitat de precipitació > 20 mm/30 minuts

➡️Grau de perill màx. 🟡 1/6



*Hora local (h) = TU +2 pic.twitter.com/Xu1oeJdTXC — Meteocat (@meteocat) July 19, 2025

Durant el matí de dissabte hi haurà vent de Mestral farà que a aquesta part del territori augmentin els termòmetres, inclús hi ha avís moderat per calor al Tarragonès, a Montsià, al Baix Camp i al Baix Ebre que s'entendrà fins a la tarda. Després del migdia apareixeran ruixats al Pirineu, a l'interior nord-est, a l'est de la Catalunya central i a alguns punts del prelitoral central.

Pel que fa al diumenge el cel es despertarà sense núvols i amb la temperatura mínima lleugerament més baixa, tret del terç sud on serà semblant. Per la seva banda, la temperatura màxima serà lleugerament més alta, tret del litoral sud, on baixarà. A la tarda és possible que apareguin ruixats febles al Pirineu i al massís del Port durant la segona meitat del dia.