El motiu pel qual no hi ha focs artificials de color blau: «No es pot plasmar»

Contemplar focs artificials és una activitat que bona part de la població gaudeix, especialment aquelles nits en què el cel és molt fosc i hi ha pocs núvols. Un clar exemple d'això és la nit de Sant Joan, on ja fa temps que s'ha instaurat la tradició de celebrar la revetlla llençant omplint el cel de focs artificials de tots colors. Ara bé, en les imatges espectaculars de nits de focs artificials sempre hi ha un factor comú: l'absència del color blau.
A què es deu la manca de focs artificials amb aquesta tonalitat? L'explicació està directament relacionada amb la composició química dels espectacles de pirotècnia. El fenomen comença amb l'elecció de quins productes se sotmetran a altes temperatures per provocar la reacció que es tradueix en un foc artificial. Generalment, els elements que més es fan servir són les sals metàl·liques, ja que cadascuna compta amb la capacitat d'emetre fotons en freqüències diferents, la qual cosa es tradueix en un gran ventall de colors davant l'excitació tèrmica.
Ara bé, el color amb què es tradueix aquesta reacció química respon directament a la tipologia dels components. En el cas de les mescles amb sodi, el resultat és groc. En canvi, quan la mescla conté alumini, la tonalitat tendeix a una escala de grisos. Quan conté estronci, el resultat és vermellós; mentre que quan la mescla conté bari el resultat és verd. El color blau queda completament esborrat d'aquesta equació perquè no hi ha cap element químic que resulti amb aquesta tonalitat de forma tant víbida que es pugui veure com a foc artificial.
La visibilitat del color blau
L'únic element que s'ha fet servir alguna vegada en els espectacles de pirotècnia per aconseguir focs artificials de color blau és el coure. Malgrat que sí que podria generar aquest impacte, la seva composició química, força opaca, provoca que els seus electrons també emetin el color verd, motiu pel qual el blau quedaria relegat en un segon pla. D'altra banda, al llarg dels anys, molts altres metalls han estat considerats com a potencials favorits a aconseguir el blau, com el liti o el cobalt, però l'emissió de blava continua sent un desafiament tècnic considerable.
Crear focs artificials, tot un repte
Les dificultats químiques per crear combinacions que produeixin el color blau i que es puguin fer servir en pirotècnia no és pas l'únic impediment. Cal tenir en compte que hi ha tota una sèrie de colors produïts per altres components que se superposen al blau. A més a més, els ulls són més sensibles al vermell i al taronja, que dominaran per sobre del blau i el verd.
A tot això cal afegir-hi que el color blau no destaca tant com els altres al fons del cel, ni tan sols a la nit, únic moment en què el podem percebre clarament. Per això, malgrat que algun dia s'aconsegueixi que el blau sigui possible en focs artificials, a la pràctica acabarà sent tènue i només es podrà veure durant un instant. Malgrat tot, l'absència del color blau no suposa cap problema per gaudir dels focs artificials.