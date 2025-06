El nebot d'una llegenda del futbol triomfa amb la gelateria a Barcelona: «Parlo una mica de català»

Fa al voltant d'un mes que el nebot d'Éric Cantona va obrir la primera botiga de gelats libanesos a Barcelona i, de moment, funciona amb èxit. Així ho ha explicat Hugo Cantona al Via lliure de RAC1, des d'on també ha detallat que parla una mica de català a causa dels clients que li demanen i també ha reivindicat els orígens i els vincles amb Catalunya.

El jove emprenedor ha recordat que l'àvia li feia pa amb tomàquet des de ben petit, ja que la cultura catalana ha traspassat de generació en generació. Això li ha donat una part de "sang catalana" que mai ha oblidat i ha estat un dels motius pels quals ha decidit provar sort amb un nou negoci a la capital catalana.

El català i l'arriba dels gelats libanesos a l'Estat

A la seva nova aventura emprenedora ha hagut de recuperar els vincles amb Catalunya. Per ara, no parla català fluid però sí que ha explicat que alguns clients l'han motivat a parlar la llengua: "Parlo una mica de català i hi ha un home que és com el meu professor". La seva parella, que és catalana, també li podrà donar un cop de mà.

Sigui com sigui, la gelateria Azah avança de manera molt positiva. La motivació culinària va arribar a Hugo Cantona en part gràcies a una sèrie on, entre altres persones, va influenciar-lo molt el xef Albert Adrià, igual que té com a referent el pastisser Albert Roca. Així doncs, el nebot de l'exfutbolista ha estat el primer a portar els gelats libanesos a Barcelona: un gelat àrab al qual se li treu l'aire al màxim i queda més elàstic.

La gelateria libanesa triomfa a Barcelona

Nascut a Marsella i al capdavant d'una pizzeria a Lisboa, Cantona s'ha establert a Barcelona per viure amb la parella, que és catalana. La gelateria Azah és la primera a l'Estat que fa entre altres els famosos gelats de tarongina, molt típics de la cultura àrab i que ja atrau centenars de persones al número 61 del carrer d'Enric Granados, al centre de la ciutat comtal.

A França, el gelat libanès triomfa des de fa anys, però encara era inèdit a l'Estat i la seva passió per la cultura libanesa sumada a la nova situació personal el va portar a fer el pas. Cantona ha explicat a Betevé que el que diferencia el gelat libanès és el màstic, una pasta de resina aromàtica i de textura gomosa pensada per ser mastegada.

El sabor més popular és el de tarongina, però també triomfen la farigola, l'aigua de rosa amb espígol i el gessamí amb alfàbrega, entre altres. A més, el gelat libanès acostuma a estar arrebossat amb festuc molt i pot incorporar nata muntada amb un suplement en el preu.

Els orígens catalans de la família Cantona

Hugo Cantona explica que a casa seva s'ha parlat de Catalunya i la seva actualitat: "És un tema que es parla i s'entén a la família, ja que creiem que la història ha de tenir una part d'objectivitat", ha detallat als micròfons del Via Lliure. L'exili dels seus besavis per la Guerra Civil sempre ha pesat al seu cap, igual que les actituds antifeixistes del seu tiet.

Cal recordar que la família Cantona té orígens catalans. I és que els avis materns del futbolista, els Raurichs, eren un paleta i una pagesa de Martorell que van fugir al camp de concentració d'Argelers després de lluitar per l'exèrcit republicà a la Guerra Civil. De fet, Paquita Arnaus, neboda de l’àvia de Cantona, encara viu a Martorell i el futbolista va arribar a assegurar que el Mundial del 2010 "el va guanyar Catalunya". També se l'ha vist fent castellers.