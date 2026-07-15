El nou Sant Jordi Club serà el doble de gran

Barcelona ha escollit l'estudi barceloní Jorge Vidal Studio i el parisenc Bruther per a la remodelació del Sant Jordi Club, en el marc del concurs internacional de projectes arquitectònics escollits per BSM. La proposta, que preveu finalitzar abans d'acabar el 2029 amb una inversió de 70 milions d'euros, vol convertir-la en la primera gran sala de l'Estat concebuda des de l'origen per a la música en viu, amb tecnologia puntera. Amb un aforament escalable fins a 9.000 espectadors, busca consolidar-se com "un hub musical" i cultural de referència a Europa, segons l'Agència Catalana de Notícies (ACN). L'alcalde Jaume Collboni ha dit que volen atraure tant noms internacionals com talent emergent local. Ha recordat que artistes com Rosalia o Estopa van fer els primers passos aquí.
La transformació del Sant Jordi Club impulsada per BSM se centra en quatre eixos: millorar l'experiència del públic, dels artistes i dels promotors, durant i després dels espectacles; reforçar les capacitats tècniques i de producció per als concerts més exigents; avançar en sostenibilitat i eficiència energètica, i garantir una accessibilitat universal, clara i inclusiva.
Durant la presentació del projecte guanyador, de Bruther i Jorge Vidal Studio, l'alcalde Jaume Collboni ha destacat l'anuari de la música, conegut aquest dimarts, segons el qual la facturació de la música en viu s'ha multiplicat per quatre en els últims 25 anys. "Barcelona ha excel·lit en la capacitat d'atraure grans concerts internacionals, però també de donar oportunitats als locals, com Estopa i Rosalia que van fer els seus primers grans concerts en aquesta Anella Olímpica", ha apuntat.
Amb els seus tres espais (Estadi Olímpic, Palau Sant Jordi i Sant Jordi Club), l'Anella Olímpica va viure 198 esdeveniments durant l'any 2025, que van aplegar més de 2,4 milions d'espectadors. Més del 80% d'aquest públic prové de Barcelona, l'àrea metropolitana i la resta de Catalunya. "L'aposta pública de la ciutat és mantenir actualitzats aquests espais, i comencem pel Sant Jordi Club", ha afirmat Collboni.
D'aquesta manera, l'alcalde de Barcelona ha explicat que el nou Sant Jordi Club donarà cobertura a un segment de públic que podrà anar dels 3.000 als 9.000 espectadors, de forma escalable, amb diferents configuracions d'escenari i grades. Ha afegit que comptarà amb les darreres tecnologies musicals, i que estarà connectat amb el seu entorn. "L'experiència no només serà allò que passa dins, sinó com s'hi arriba i com s'hi està", ha dit.
Per a aconseguir aquesta versatilitat, l'arquitecte Jorge Vidal ha explicat que s'enderrocarà l'actual espai i se'n construirà un de nou, que doblarà el seu volum. Ara mateix, la llargada és de 35 metres de punta a punta, i es passarà a 65 metres. També creixerà en altura, dels 14 metres actuals als 27.
La proposta guanyadora
La proposta de Bruther i Jorge Vidal Studio planteja el nou Sant Jordi Club com una peça singular i alhora respectuosa amb el Palau Sant Jordi, obra d’Arata Isozaki. Amb 17.000 metres quadrats, el projecte es concreta en un edifici de planta rectangular, d’uns 25 metres d’alçada i amb dues plantes soterrades, que s’integra de manera natural en el paisatge de Montjuïc i preserva el protagonisme del Palau Sant Jordi dins del conjunt olímpic.
La proposta arquitectònica també se centra en la qualitat de l’experiència, de l’inici al final. El projecte crea una gran plaça d’accés a la façana oest, connectada amb l’Esplanada Olímpica, que actuarà com a porta principal i vestíbul exterior del nou equipament. Aquest espai podrà acollir serveis i activitats per gaudir de l’experiència des del primer moment.
La plaça enllaçarà amb un gran vestíbul interior, concebut com el principal espai de trobada i acollida del nou Sant Jordi Club. El vestíbul incorporarà diferents serveis de restauració i marxandatge i organitzarà els diferents recorreguts cap a la sala.
L’exterior es completarà amb una segona plaça pensada per facilitar una sortida fluida i ordenada del públic, i una tercera plaça destinada als usos logístics, tècnics i operatius del recinte. Aquesta organització permetrà millorar els fluxos, separar els diferents usos i fer més còmoda tant l’experiència del públic com l’operativa d’artistes, promotors i equips tècnics.
La qualitat acústica serà clau en el projecte. La sala estarà dissenyada per oferir una experiència sonora d’alta qualitat en diferents formats de concert i espectacle, amb materials absorbents a les parets, butaques amb tractament acústic i un sistema d’aïllament de “caixa dins la caixa”. Aquestes solucions permetran compatibilitzar l’activitat del nou Sant Jordi Club amb el funcionament del Palau Sant Jordi. La sala es complementarà amb tecnologia multimèdia i audiovisual de primer nivell, preparada per a les exigències actuals dels concerts i les grans produccions, amb sistemes d’il·luminació, so, vídeo i streaming.