El temps d'aquest dilluns 30 de juny: gairebé tot Catalunya en alerta per calor i tres comarques, per pluja

Fins a 32 comarques quedaran en alerta per calor al llarg d'aquest dilluns, en la que és la tercera jornada de l'onada de calor a Catalunya. El Meteocat manté els avisos de perill moderat i alt a gairebé tot el país i espera que es tornin a registrar temperatures extremes per l'època de l'any, per la qual cosa Protecció Civil ha demanat a la població que extremi la precaució i que apliqui les mesures de prevenció, que consisteixen a evitar, en la mesura del possible, l'exposició al sol en les hores més crítiques i mantenir una bona hidratació.

Tant dissabte com diumenge, Vinebre (Ribera d'Ebre) ha registrat els valors més elevats, de 42,9 °C i 42,2 °C respectivament. S'espera una tendència similar aquest dilluns i les alertes més elevades afectaran les comarques de les Terres de l'Ebre, el litoral central i la Costa Brava. Només el Pirineu i el Prepirineu occidental evitarà els avisos de perill per calor.

D'altra banda, el Ripollès, el Berguedà i el Lluçanès tindran alertes per la intensitat de la pluja. Serà entre les 12:00 hores i les 18:00 hores quan es preveu que descarreguin més de 20 mil·límetres d'aigua en períodes de mitja hora. Uns xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra i fortes ratxes de vent.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per calor intensa ⚠



➡ Dl. 8:00 h a dt. 20:00 h

➡ Llindar que es pot superar: Calor intensa

➡ Grau de perill màxim 🟠 3/6



Hora local (h) = TU + 2 pic.twitter.com/Z9kd38Rr2V — Meteocat (@meteocat) June 29, 2025

Aquest dilluns Barcelona començarà el dia amb uns 27 graus de mínima que s'estiraran fins als 34 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 17 graus de mínima que arribaran als 39 graus de màxima. A Lleida, el dia començarà amb un valor mínim de 20 graus que pujarà fins als 41°C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 22 graus que creixeran fins als 33°C a la tarda.