Els floristes de la Rambla estrenen ubicació: «Les botigues tenen millor aspecte»

Les obres de renovació que fa un temps van començar a la Rambla han obligat ara a traslladar un dels comerços que més caracteritzen aquest passeig de Barcelona. Es preveu que les actuacions acabin l'any vinent, fins aleshores i des d'aquest dilluns, les vuit floristeries que habitualment hi estan instal·lades, ara estaran a plaça Catalunya, entre els carrers Bergara i Pelai. Alguns dels dependents de les botigues expliquen a Nació que agraeixen la calma i estar lluny de les obres, però s'identifiquen com a "rambleros" i tenen ganes de tornar un cop acabin les obres.
"En aquests moments, no podíem estar allà, i ens havíem de moure perquè es puguin fer les obres de la Rambla, que està quedant molt bé" assegura Carolina Pallés de Flors Carolina. Al seu torn, José González, de La Flor de la Rambla, afegeix: "Aquí estem en un bon lloc, a la plaça Catalunya, que hi ha ambient de gent i molta calma. No hi ha sorolls, no hi ha obra, no hi ha pols".
A banda de la ubicació, una altra de les novetats per als negocis de flors i llavors són les parades. De fet, s'ha aprofitat aquest moment per instaurar uns nous cubicles, que també són els que es posaran a la Rambla un cop renovada. Aquests estan construïts d'acer i fibra de vidre, i han suposat a l'Ajuntament una inversió de 400.000 euros. En el cas de Pallés, però, com que la botiga de la seva família va guanyar el premi del Foment de les Arts Decoratives (FAD) el 1992, es restaurarà el negoci original i es mantindrà pel seu valor històric.
"Al principi vaig pensar que seria un problema, però en realitat ho prefereixo així. Tot és una mica caòtic, però hem fet una neteja, hem reorganitzat les coses i, per a mi, el canvi ha fet que les botigues tinguin millor aspecte" assenyala Albert Moya, de Moya Shop. La Carolina, per la seva part, assegura que el lloc i l'espai que s'ha buscat des de l'Ajuntament de Barcelona "està molt bé". "Ens han tractat molt bé, ens han cuidat molt bé, no podem demanar res més", apunta.
Gran diferència a poca distància
Els treballadors d'aquests negocis asseguren que noten una gran diferència de soroll i de volum de clients: "Passa molta gent, però no és l'agonia de la Rambla. Vull aquesta calma", destaca González. En la mateixa línia, Albert Moya assegura que per aquesta nova ubicació passa molta menys gent, fet que, en part, també els perjudica. "El meu negoci depèn en gran part de les compres impulsives, i per això noto la diferència".
Tot i això, tots tres agraeixen el fet de no sentir les màquines de les obres constantment, ni tampoc troben a faltar la pols. Però, coincideixen que encara queda feina per instal·lar-se del tot, alhora que hauran d'esperar per veure com afecta realment el canvi de localització al seu negoci. "Hi haurà gent que buscarà la botiga a la Rambla i la trobarà tancada. Aquestes coses afecten una mica el negoci, però encara ha de passar un temps per analitzar-ho", conclou Pallés.