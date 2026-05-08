Els Mossos desmantellen una plantació de 1.500 plantes de marihuana i detenen quatre persones a Cabrils

La Unitat d'Investigació de Premià de Mar dels Mossos d'Esquadra van detenir aquest 5 de maig quatre homes després de desmantellar una plantació de 1.500 plantes de marihuana. Els detinguts, de 21, 23, 28 i 69 anys, han estat acusats com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i pertinença a organització criminal.

La investigació es va iniciar el febrer, quan agents de paisà i efectius de la Unitat d'Investigació van tenir indicis de l'existència de diversos domicilis a Cabrils on es podria estar cultivant marihuana. Després de diverses setmanes, els investigadors van confirmar les sospites i van localitzar dos habitatges del municipi presumptament destinats al cultiu intensiu de droga.