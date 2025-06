Els pobles catalans on no es poden tirar petards

Arriba la revetlla de Sant Joan i la seva celebració s'estén per arreu de Catalunya. De la Flama del Canigó, passant per fogueres, sopars a la fresca i també el llançament de petards i coets. No obstant això, les elevades temperatures d'aquests últims dies i les que s'esperen per aquesta mateixa nit de Sant Joan, ha fet que alguns municipis catalans hagin prohibit total o parcialment l'ús de la pirotècnia als seus termes municipals.

És el cas de Bigues i Riells del Fai (Vallès Oriental) que manté la prohibició a qualsevol punt del municipi. En un comunicat, l’Ajuntament explica que l’alt risc d’incendi ha dut el Consistori a desautoritzar les activitats anteriors per tal de garantir un estiu i una revetlla de Sant Joan segurs. De fet, aquest és un dels municipis que ja ho havia prohibit anys anteriors per la mateixa raó.

També al Vallès Oriental, l'Ajuntament de Figaró-Montmany recorden que tot el municipi es considera zona de risc d'incendi, ja que no hi ha cap punt situat a més de 500 metres de zona boscosa, distància mínima de seguretat establerta per la llei. En aquest sentit, es prohibeix fer qualsevol mena de foguera, així com la utilització de coets voladors, globus, focs d’artifici o altres artefactes voladors que continguin foc.

El mateix passa a la Garriga (Vallès Oriental) on tot el terme municipal es troba a menys de 500 metres de zones forestals.

Tampoc es podran tirar petards a Olivella (Garraf) on l'Ajuntament també manté la prohibició vigent en anys anteriors ja que és un municipi envoltat de massa forestal. De fet, més del 90% del seu terme municipal és zona boscosa, de manera que és un dels municipis amb més risc d’incendi de la comarca.

A Valldoreix (Vallès Occidental) la prohibició és total per la proximitat al parc natural de Collserola, mentre que a Sant Cugat del Vallès, ho és de manera parcial: es poden tirar petards al centre de la ciutat o a Mira-sol però no als barris de la Floresta o Les Planes, que estan dins o a tocar de Collserola.

En altres punts del país, com a Sant Joan de Vilatorrada (Bages) només es permet la pirotècnia als carrers centrals de la població. A tota la resta, queda totalment prohibit.

Prohibició a menys de 500 metres del bosc

Bona part d'aquests municipis que han prohibit tirar coets o fer fogueres, ho fan perquè es troben a menys de 500 metres de zona boscosa, distància mínima de seguretat establerta per la llei de prevenció d'incendis forestals per fer fogueres o tirar coets. Una normativa que afecta diverses zones del país i que i s'allargarà fins al 15 d'octubre.

Els ajuntaments recorden que segons dades del Departament d'Interior, 9 de cada 10 incendis són causats per persones, la qual cosa subratlla la importància de la responsabilitat col·lectiva en la prevenció dels mateixos.