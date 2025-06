Enxampen un conductor a 184 quilòmetres per hora per l'AP-7: positiu en alcohol, cocaïna i cànnabis

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per circular a 184 quilòmetres per hora per l'AP-7, borratxo, drogat, sense permís de conduir i amb dos menors a bord. Els fets han tingut lloc al pas de la principal autopista de Catalunya per Martorell, al Baix Llobregat, i el conductor ha donat 0,66 mil·ligrams per litre a la prova d'alcoholèmia, més del doble del permès. També ha donat positiu en cocaïna i en THC, el principal constituent psicoactiu del cànnabis.

Un conductor circula per l’AP-7 a Martorell a 184 km/h, sense permís de conduir, dona 0,66 mg/l en la prova d’alcoholèmia i positiu en cocaïna i THC



A més, dins del vehicle hi havia dos menors. El detenim pic.twitter.com/RXnl0VsY27 — Mossos (@mossos) June 30, 2025

Aquest accident confirma l'anàlisi del director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, que després de la nit negra de Carnaval en què van morir nou persones a les carreteres catalanes va compartir que estan molt preocupats per les franges més joves -menors de 35 anys- dels conductors, que són més de la meitat dels morts d'aquest 2025. A més, va destacar que són les demarcacions de Barcelona i Tarragona les que estan concentrant la sinistralitat. "Lleida i Girona s'estan comportant bé", ha dit.

En aquest sentit, Trànsit va poder constatar la presència d'alcohol com un dels grans motius dels darrers accidents, així com l'excés de velocitat. "Haurem d'enfortir l'estratègia contra la velocitat", va anunciar aleshores, alhora que va fer una crida a la conscienciació: "Si beus, no condueixis".

Adormit mig nu al costat del cotxe sinistrat

La notícia d'aquesta imprudència al volant arriba l'endemà d'una similar a Jorba (Anoia). Els Mossos van informar que dijous passat van detenir un conductor que havien trobat adormit en un carril bici a la vora de la carretera, sense samarreta ni sabates i amb el cotxe sinistrat al costat taponant la carretera N-2A.

Els agents van detenir l'home, acusat de conduir sota els efectes de l'alcohol. La prova d'alcoholèmia va detectar una taxa de 0,99 mg/l, gairebé quatre cops més del límit legal i va confirmar les sospites de la policia catalana, que assegura que l'arrestat presentava signes evidents d'anar begut.