Espanya demana a la UE el suport de Frontex pel triatge dels migrants de Ceuta

L’estat espanyol ha demanat a la Comissió Europea el suport de l’Agència Europea de Fronteres i Costes (Frontex) i de l’Europol per les tasques de triatge de les persones migrants que queden a Ceuta de forma irregular. El ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska ha enviat una carta com a resposta a l’oferiment que se li va fer per part de diferents agències europees davant la situació generada per la crisi migratòria que va viure Ceuta el 30 i 31 de juliol.
Marlaska ha sol·licitat reforç per a les tasques de gestió i posterior tramitació dels expedients personals d’aquells migrants que queden a la ciutat de forma irregular. En el cas de Frontex, Interior demana estendre la duració de l’operació Minerva –que cobreix els ports d’Algesires, Tarifa i Ceuta– “tot el temps que sigui necessari” fins que es resolgui la situació. El ministre també requereix la participació d’una desena d’agents addicionals en les tasques de triatge amb l’objectiu “d’agilitzar el procediment de recollida d’informació”.
En aquest procés, el departament considera que seria de “gran utilitat” una assistència de la EUAA en la realització d’entrevistes i posada a disposició d’intèrprets. Donades les limitacions d’espai, aquestes actuacions s’haurien de portar a terme de forma “telemàtica”.
Un cop conclòs el triatge, Marlaska diu que Interior concretarà l’assistència necessària per executar determinats “retorns” a través de mecanismes de mediació i acords amb els països d’origen. Així mateix, el ministre demana a Gminder que el buc oceànic Duque de Ahumada de la Guàrdia Civil –que opera sis mesos a l’any a les ordres de Frontex– es quedi en aigües espanyoles durant el 2027. Finalment, la carta emesa per Marlaska sol·licita imatges de satèl·lit de la frontera amb el Marroc, orientada a “la vigilància de zones marítimes, ports, costes i àrees rellevants”.
Respecte a l’Europol, Marlaska aposta per mantenir i aprofundir la cooperació operativa ja existent entre les forces i cossos de seguretat espanyols amb l’agència europea, en especial en matèria d’investigació de les xarxes de tràfic de migrants i anàlisis estratègic.