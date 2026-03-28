Europa promet un nou estudi sobre el canvi d'hora

El canvi d'hora és una pràctica que es va introduir a Europa per estalviar energia durant la Primera Guerra Mundial i molts països la van recuperar als anys 70'. La UE va començar a legislar al respecte el 1980 amb l'objectiu d'harmonitzar els canvis horaris dins del mercat únic europeu.
Ara com ara, continua vigent la directiva sobre l'horari d'estiu, que obliga els estats membres a canviar a l'horari d'estiu l'últim diumenge de març i a tornar a l'horari d'hivern l'últim diumenge d'octubre. Els estats sí que són lliures d'escollir a quina zona horària volen estar. Espanya es troba a l'Hora de l'Europa central (CET) com França i Alemanya, mentre que Portugal està a l'Hora de l'Europa occidental (WET).
Espanya reclama acabar amb el canvi d’hora
L’última vegada que es va haver de canviar l’hora, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va reactivar el debat reclamant que s’acabés amb aquest sistema."Ja no té sentit. Gairebé no ajuda a estalviar energia i té un impacte negatiu en la salut i la vida de la gent", va argumentar.
L’executiu espanyol defensa la petició amb tres arguments: el suport majoritari de la ciutadania europea i espanyola (66% dels espanyols), l’absència d’evidència científica que demostri que aquesta pràctica genera un estalvi energètic substancial en l'actualitat, i les conseqüències negatives que té per la salut i el benestar de milions de persones.
S'estalvia energia?
En la seva missiva a Brussel·les la tardor passada, Sánchez citava un estudi que nega l’estalvi energètic del canvi d’hora. Tres investigadors de la Charles University de Praga sostenen que els països més pròxims a l’equador són els que menys energia estalvien. De totes maneres, diuen que “els efectes de l'horari d'estiu sobre el consum d'energia són massa petits per justificar el canvi d'hora bianual”, citant estudis recents sobre la matèria.
Una reforma encallada des del 2019
En l'últim any del seu mandat com a president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker va proposar abolir el canvi d'hora a la UE i mantenir l'horari d'estiu. L'executiu comunitari va posar sobre la taula la proposta per a una directiva sobre la interrupció dels canvis estacionals d'hora el setembre del 2018.
Els dos colegisladors de la UE l'han estudiat, però només el Parlament Europeu s'ha posicionat al respecte. El març del 2019, l'Eurocambra va adoptar la seva posició per obrir negociacions amb els estats i es decantava per acabar amb el canvi d'hora estacional a la UE el 2021, però donant flexibilitat als països a l'hora de triar si es volen quedar a l'horari d'estiu o d'hivern. Tot i això, demanava la creació d'un "mecanisme de protecció del mercat interior" per coordinar aquestes decisions.
El Consell de Transports i Energia de la UE ha abordat en diverses ocasions la proposta, però no ha aconseguit consensuar la posició dels estats per iniciar les negociacions amb el Parlament Europeu. A Brussel·les admeten que és una carpeta difícil d’abordar per la complexitat del canvi.
En aquesta nova legislatura, la Comissió Europea ha decidit retirar aquelles iniciatives legislatives que fa més de cinc anys que no prosperen, però ha optat per mantenir la proposta d'abolició del canvi d'hora.
Igual que Espanya, els eurodiputats van demanar a la Comissió Europea i a la presidència del Consell que es reprenguin les converses per superar "els obstacles que impedeixen avançar en la tramitació legislativa del dossier".
Brussel·les no tira la tovallola
A finals d’octubre, el comissari d'Energia i Habitatge, Dan Jørgensen, va assegurar que farien un nou informe sobre la reforma horària El comissari Jørgensen admetia que la proposta "no està al capdavant" de l'agenda política de la UE, però recordava "ressona amb milions de ciutadans europeus".
"El nostre objectiu continua essent buscar el consens entre els estats membres en aquest context", va dir Jørgensen, subratllant que mentre no es prengui una decisió sobre el tema, el canvi d'hora es mantindrà.
Segons fonts diplomàtiques, la Comissió Europea va presentar dilluns passat un document amb un “mapa” d’opcions per implementar la reforma. Més de deu escenaris combinant horari d’estiu i horari d’hivern amb altres modificacions relatives a les zones horàries.
Ara bé, diuen que aquest document “no és concloent”, així que els estats no tenen previst tornar a tractar la reforma horària “abans que la Comissió Europea presenti l’estudi final”.