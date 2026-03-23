Arriba l'horari d'estiu: s'avança o s'endarrereix el rellotge?

El canvi a l’horari d’estiu torna un any més amb el mateix dubte recurrent: cal avançar o endarrerir el rellotge? La matinada del diumenge 29 de març, els rellotges s’hauran d’avançar una hora, un gest senzill que, tanmateix, continua generant confusió entre bona part de la població.
El pas a l’horari d’estiu es produeix l’últim diumenge de març a tota Europa. En el cas d’Espanya, a les 2.00 de la matinada passaran a ser les 3.00, de manera que es perdrà una hora de son aquella nit que, per entendre'ns, és la nit que passa de dissabte a diumenge. Aquest ajust s’aplica de manera coordinada a tots els països de la Unió Europea, que mantenen el canvi d’hora dues vegades l’any: a la primavera i a la tardor.
La resposta és clara, tot i la confusió habitual: a la primavera el rellotge s’avança. Això implica dormir una hora menys, però també gaudir de més llum durant les tardes, ja que el Sol es pon a les 18.22 hores, aproximadament, mentre que amb l'horari d'hivern la posta de sol és a les 17.22 hores.
Com afecta el cos?
El canvi d’hora pot alterar el ritme intern del cos i provocar una sensació semblant a un petit jet lag, com explica el doctor Cales Gaig, neuròleg de l'Hospital Clínic de Barcelona, a Nació. Algunes persones poden notar dificultats per adormir-se, cansament durant el dia o una lleu falta de concentració, especialment els dies immediatament posteriors al canvi.
Es deixarà de canviar l’hora?
El sistema del canvi d'horari no és nou. Des de la dècada de 1980, el canvi d’hora està harmonitzat a tota la Unió Europea, que fixa les mateixes dates per a tots els estats membres. Això garanteix una coordinació en àmbits com el transport, el comerç i les comunicacions. L'objectiu és aprofitar la llum natural i reduir el consum energètic, especialment durant les hores de més activitat.
Però aquest canvi d'horari ha sigut criticat per diversos sectors que qüestionen si aquest estalvi és realment significatiu i sobre els possibles efectes que pot tenir en la salut. De fet, el debat va arribar l'octubre de 2025 a la Unió Europea, quan el president del govern espanyol Pedro Sánchez va plantejar deixar de canviar d'hora. Una proposta a què la Comissió Europea i el Parlament Europeu han donat suport, però que s'ha quedat encallada al Consell Europeu.
La possibilitat d’eliminar el canvi d’hora continua oberta a debat, ja que encara no hi ha una decisió definitiva perquè els estats membres no han arribat a un acord comú. De moment, doncs, el canvi es manté. Per tant, l'últim cap de setmana tocarà avançar els rellotges i acostumar-se a dies més llargs, amb més hores de llum al vespre.