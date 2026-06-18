Gairebé tres de cada deu dones s'han sentit forçades a mantenir relacions sexuals no desitjades

El 28,2% de les dones assegura que s'ha vist forçada a realitzar pràctiques sexuals no desitjades en algun moment de la seva vida. I el 21,6% afirma haver-se sentit així de manera ocasional. Aquestes són algunes de les dades que s'extreuen de l'Enquesta Nacional de Salut Sexual (ENSS II) que el Centre d'Estudis Sociològics (CIS) i el Ministeri de Sanitat han publicat aquest dijous. Setze anys han passat des del primer i últim cop que es va realitzar aquesta consulta, que pretén fer una radiografia dels hàbits, actituds, experiències i la salut sexual de la població espanyola. Segons la ministra de Sanitat, Mónica García, l'enquesta revela xifres "preocupants" que remarquen la necessitat de continuar educant la societat en l'àmbit sexual i afectiu.
L'anàlisi del CIS, feta a partir d'una mostra de 9.009 persones -4.615 homes i 4.394 dones-, revela que gairebé una de cada tres dones s'ha sentit forçada a fer alguna pràctica que no volia en una relació sexual. Per la seva banda, el 13,6% dels homes admet haver tingut la sensació d'haver obligat la seva parella a tenir relacions sense desitjar-ho en alguna ocasió. D'altra banda, el 54,3% dels homes està bastant o molt d'acord amb la idea que, si dues persones accepten tenir una trobada sexual, és necessari arribar fins al final. En el cas de les dones, en canvi, només el 36,6% ho veu així i el 60,5% està en desacord amb aquesta afirmació.
Són dades preocupants pel que fa al consentiment i a la violència sexual en les relacions de la població. Durant la presentació dels resultats de l'enquesta, la ministra de Sanitat ha assegurat que "la millor resposta per fer front a la desinformació o la violència sexual no és mirar cap a una altra banda, sinó oferir més coneixement, més eines i més capacitat de decisió a la ciutadania".
Finalment, quant a l'ús del preservatiu, el 75,2% de les persones enquestades no va utilitzar protecció en la seva última relació sexual amb penetració vaginal. Entre aquests, el 29,2% només mantenia relacions amb la seva parella en aquell moment, el 21,6% feia servir un mètode anticonceptiu diferent al preservatiu i el 24,5% afirmava no fer-ne servir perquè la seva parella ja no tenia una edat fèrtil. Aquesta manca de prevenció, segons exposa el Ministeri, es tradueix en el fet que el 62,3% de la població no s'ha fet mai una prova de VIH.
Pagar per tenir relacions sexuals
D'altra banda, el CIS també ha preguntat als enquestats si havien pagat per tenir relacions sexuals, una pràctica que, com és habitual, és majoritàriament masculina: el 27,5% dels homes enquestats assegura haver-ho fet algun cop. Concretament, el 9,6% ho ha fet una única vegada i el 17,9% més d'una. A més, entre aquests, el 79,1% afirmava haver-ho fet fa més de cinc anys i el 9,5% durant l'últim any.
Quant al consum de la pornografia, l'anàlisi també mostra una clara bretxa de gènere. Només una de cada quatre dones enquestades (24,9%) va declarar haver vist pornografia en l'últim any, mentre que, en el cas dels homes, la proporció ascendeix a gairebé tres de cada quatre (71,9%). A més, el consum és més freqüent entre les persones d'entre 25 i 34 anys, entre les quals supera el 60%. Pel que fa a la freqüència, el 13,6% de la població que veu pornografia ho fa almenys un cop a la setmana; el 9,6%, mensualment; i, el 2,3%, diàriament.
Satisfacció amb la vida sexual
Finalment, l'enquesta analitza la satisfacció de la població amb la vida sexual, una xifra que ha baixat respecte de la primera edició de l'ENSS. El 77,2% dels enquestats es declara satisfet, en comparació amb el 85,8% que es va registrar el 2009. En paral·lel, el percentatge de persones que estan d'acord amb l'afirmació que "sense una vida sexual activa no és possible ser feliç", baixa del 36,9% al 34,6% entre els homes i del 39,3% al 28,5% entre les dones. En conjunt, avui, el 60,8% de la població es mostra poc o gens d'acord amb aquesta idea.