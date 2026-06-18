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Societat

L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per una presumpta agressió sexual

El tinent d'alcaldia Albert Batlle afirma que els fets s'haurien produït durant el cap de setmana del 6 i 7 de juny

  • Lateral d'un dels nous vehicles dels Bombers de Barcelona. -

ARA A PORTADA

Publicat el 18 de juny de 2026 a les 12:20
Actualitzat el 18 de juny de 2026 a les 12:33

L'Ajuntament de Barcelona ha traslladat a la fiscalia la presumpta agressió d'un bomber a una dona. Així ho ha traslladat aquest dijous al matí el tinent de Seguretat, Albert Batlle, que ha detallat que els fets van transcendir el passat 8 de juny, però que s'haurien produït durant el cap de setmana previ, el 6 i 7 del mateix mes. Segons la informació recollida fins ara, el bomber hauria accedit al Parc de Bombers de la Zona Franca per iniciar la seva jornada laboral el diumenge 7 de juny a primera hora del matí amb el seu vehicle particular i amb la presumpta víctima -aliena al cos de Bombers- dins del cotxe. Posteriorment, mentre ell estava de servei, la víctima es va despertar en estat de desorientació i va trucar al telèfon d'emergències.

El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va incoar un expedient disciplinari i, des del dia 9, el bomber està suspès de funcions i sou. A banda de la presumpta agressió i d'accedir al recinte amb una persona aliena al cos, el treballador també hauria accedit al parc després d'haver consumit drogues i alcohol, segons les primeres informacions facilitades pel consistori.

Des de l'Ajuntament de Barcelona apunten a través d'un comunicat que, en cas de confirmar-se la presumpta agressió sexual que han comunicat al ministeri fiscal, "es tractaria d’uns fets d’extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors del servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de Bombers": "Aquestes actuacions responen també a la voluntat de salvaguardar la imatge i el prestigi del cos de Bombers de Barcelona, una institució que es fonamenta en la confiança ciutadana, el servei públic i uns estàndards ètics elevats que han de ser preservats amb la màxima fermesa davant qualsevol conducta que els pugui comprometre", argumenten des del consistori barceloní.

Notícia en ampliació.

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