El Govern ha posat en marxa una nova ofensiva per fomentar l'ús del català als centres penitenciaris. Amb la campanya "El català obre portes", els departaments de Justícia i Política Lingüística es proposen incrementar un 20% l'ús habitual de la llengua entre interns i professionals abans del 2030. La iniciativa ha començat a desplegar-se al Centre Penitenciari de Joves, a la Roca del Vallès, així com al centre obert de Barcelona, Wad-Ras i Mas d'Enric, al Catllar.
Aquest divendres, els consellers Ramon Espadaler i Francesc Xavier Vila han visitat el centre de la Roca del Vallès per conèixer de primera mà el funcionament del projecte. Durant la visita, diversos interns han explicat com l'aprenentatge del català pot facilitar la reinserció. "Sabem que t'obre portes a l'hora de buscar feina", ha afirmat Kevin Bonilla, un dels participants en la iniciativa.
El pla inclou la creació de referents lingüístics, parelles per practicar la llengua, vocabularis específics i activitats en català en espais com els tallers ocupacionals, les biblioteques, les activitats esportives i culturals o el lleure. L'objectiu és que el català deixi de ser una llengua limitada a les aules i esdevingui habitual en la comunicació dins dels centres.
Del taller a la biblioteca
La campanya aposta per integrar el català en tots els espais de la vida penitenciària. Als tallers del CIRE, per exemple, els monitors incorporen la llengua en les explicacions diàries mentre els interns elaboren productes per a empreses externes. "Integrem el català en les explicacions adaptant-nos al nivell de cadascú", explica Isaac, tècnic del centre.
La biblioteca és un altre dels punts clau del projecte. La referent lingüística del centre, Èlia, explica que s'ha ampliat el fons bibliogràfic amb materials per a tots els nivells, des de manuals d'aprenentatge per a persones nouvingudes fins a novel·les per als interns que ja dominen la llengua.
El director del Centre Penitenciari de Joves, Lluís Plaza, assegura que la iniciativa ha estat rebuda "amb normalitat" tant pels treballadors com pels interns. De fet, afirma que en els sis anys que porta al capdavant del centre no s'ha trobat cap intern que no entengués el català.
Facilitar la reinserció
Per al conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, el projecte pretén que "el català surti de l'aula i sigui llengua d'ús". Segons ha defensat, adquirir l'hàbit de parlar-lo facilita "la inserció real en la societat" un cop els interns recuperen la llibertat.
El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha destacat que la iniciativa vol situar els referents lingüístics "al cor dels centres penitenciaris" i ha assegurat que la resposta dels professionals i dels interns ha estat positiva. El calendari del Govern preveu que tots els centres penitenciaris disposin d'un referent lingüístic abans del 2028 i que aquell mateix any tots comptin amb un pla lingüístic propi. A més, a partir del 2027 s'incorporaran continguts lingüístics en les oposicions del personal penitenciari.
"Si saps català, et pot anar bé"
Els mateixos interns coincideixen que dominar el català els pot oferir més oportunitats laborals i socials. Huyang Liu, originari de la Xina, explica que cada vegada el fa servir més amb funcionaris i professors: "Vivim a Catalunya i si saps català et pot anar bé".
Una opinió compartida per Uriel Tomás, del Brasil, que considera que aprendre la llengua és una oportunitat per començar de nou. "Hem d'aprofitar que hi ha gent que encara pensa en nosaltres i ens dona l'oportunitat d'aprendre una nova llengua", afirma.
Kevin Bonilla, d'origen equatorià, també destaca que parlar català ajuda a trencar prejudicis. "Hi ha gent que et veu i creu que, per ser llatinoamericà, no sabràs parlar català. Quan el parles, se sorprenen", explica. Per a ell, participar en debats en català dins del centre també serveix per reforçar la convivència i preparar-se per a la vida un cop surti de la presó.