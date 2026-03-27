Intervenen més de 100 tones de tabac falsificat produït a Catalunya

Un operatiu conjunt de la Guàrdia Civil i Europol ha intervingut més de 100 tones de tabac falsificat que es produïa en naus industrials de Catalunya “en un dels majors comisos de la història d’Espanya”. Així ho ha expressat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, que ha afirmat que l’acció policial ha estat “d’una magnitud extraordinària”. En el marc de l'operatiu, també s’han detingut 20 persones, quatre de les quals han ingressat a presó provisional, i s’ha desarticulat una estructura per produir fins a 900.000 cigarretes diàries. Un producte que, ha apuntat Prieto, tenia com a destí probable els països de la Unió Europea. Prieto ha calculat que el comís suposa “una defraudació a la hisenda pública de 30 milions d’euros”.
La trama funcionava, segons ha explicat el capità de Policia Judicial de la Comandància de la Guàrdia Civil de Girona, Daniel Gómez Moreno, amb el transport de fulla del tabac a fàbriques de naus industrials, principalment a Granollers. Tot i això, Gómez Moreno ha concretat que també se n’han escorcollat a Piera (Anoia), Vidreres (Selva) i Lloret de Mar (Selva). Ha precisat que hi havia, de mitjana, un camió al mes que sortia “carregat” per distribuir la mercaderia.
El delegat del govern espanyol a Catalunya ha subratllat que el grup estava “perfectament estructurat, amb capacitat industrial, logística i de distribució”. Prieto ha assegurat que amb tot el material comissat, si es posés un paquet de tabac darrere l’altre, fins a un total de set milions, es faria una filera que “aniria de Barcelona a Madrid”.
El capità de Policia Judicial de la Comandància de la Guàrdia Civil de Girona ha assenyalat que feia pràcticament dos anys que s'investigava el cas i que tot plegat va culminar al març. Les detencions es van practicar en dues fases, una primera amb 16 arrestats el 9 de març, i quatre el dia 17 del mateix mes. De la vintena de detencions, 11 van produir-se a Granollers i la resta entre Lloret i Mollet.
En els escorcolls duts a terme s’han comissat 29.600 quilograms de fulla de tabac, 72.800 quilograms de picadura de tabac, quasi set milions de làmines amb serigrafies de marca de tabac, més d’un miler de caixes de filtres i dispositius electrònics, entre d’altres. Les falsificacions eren majoritàriament de Marlboro, propietat de Philip Morris International, que segons ha indicat el delegat del govern espanyol a Catalunya, ha col·laborat en “aspectes tècnics” de valoració del material.
Presumpta explotació laboral
Gómez Moreno ha explicat que entre la vintena de detinguts, 11 són treballadors que l’organització tenia “retinguts” i estan en situació irregular a l’estat espanyol. El membre de la Guàrdia Civil de Girona no ha descartat que sigui un cas “d’explotació”.
L’operació, batejada amb el nom "Yankao-Mikao", ha acabat amb 20 detinguts acusats de contraban, pertinença a organització criminal i delictes contra la salut pública, la propietat industrial, la hisenda pública i els drets dels treballadors. Tot i això, la investigació encara segueix oberta i la Guàrdia Civil no ha descartat practicar més detencions, i fins i tot que siguin també a “escala internacional”. El cas el porta la plaça 1 de la secció d’instrucció del tribunal d’instància d’Igualada, que ha decretat presó provisional per a quatre dels detinguts per contraban, narcotràfic, pertinença a organització criminal i delictes contra la propietat industrial i els drets dels treballadors.