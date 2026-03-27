Una pastisseria històrica de Barcelona tanca: «No trobem la persona adient»

Barcelona es prepara per acomiadar un dels tresors de la rebosteria artesanal situat a la capital catalana. La Pastisseria Ideal, ubicada al número 207 del carrer Gran de Gràcia, abaixarà la persiana definitivament el pròxim 31 de maig. A diferència de molts altres negocis centenaris que han estat víctimes de la pressió immobiliària o els lloguers abusius, el cas de l'Ideal és singular: els germans Miquel Àngel i Lluís Àlvarez es jubilen després de tota una vida dedicada a l'obrador i no troben relleu.
La decisió no ha estat fàcil, però respon a la realitat d'un llegat que va començar l'any 1919 i que ara no troba continuïtat. Segons ha confessat el mateix Miquel Àngel, tot i l'emblemàtica ubicació i la clientela fidel, no han aconseguit trobar "cap candidat adient" que vulgui entomar una pastisseria d'aquestes característiques. Aquesta falta de relleu tanca un cicle de tres generacions i deixa el barri sense un dels seus referents més autèntics.
Un punt de trobada amb història
L'Ideal és molt més que una pastisseria; és un dels darrers bastions amb obrador propi a la zona. Des que l'avi de la família va obrir les portes fa més d'un segle, el local s'ha mantingut fidel a una manera de fer artesana que avui dia, en l'era de les grans cadenes de forns de pa i cafeteries, és una raresa.
L'incendi de 2022
Es tracta d'una pastisseria històrica del barri de Gràcia. Una demostració de seu vincle és la preocupació que es va generar al veïnat l'abril de 2022 quan va haver-hi un incendi al local i va estar a punt de forçar el tancament prematur. En aquell moment crític, la resposta del barri va ser contundent. Els veïns es van bolcar i el local va reobrir només dos mesos després.
Una festa final
Per acomiadar-se amb alegria, la pastisseria organitzarà una celebració un dels últims dissabtes de maig. Aprofitant que el carrer estarà tancat al trànsit pel programa "Obrim Carrers", trauran el gènere que quedi per compartir un últim moment dolç amb el veïnat i degustar els seus famosos xuixos de crema.