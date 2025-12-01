La criminalitat a Barcelona baixa però els assassinats i homicidis augmenten un 35%

Entre gener i setembre de 2025, Barcelona ha experimentat una reducció del 4% en la criminalitat respecte al mateix període de l’any anterior, segons les dades del Ministeri de l’Interior. En total, s’han registrat 128.640 fets delictius, més de 5.000 menys que els 133.700 casos de l’any 2024. Els furts continuen sent el tipus de delicte més habitual a la ciutat, tot i que han disminuït un 2,5%, amb 58.834 casos registrats.
Al contrari, els homicidis dolosos i assassinats en grau de temptativa han augmentat un 35%, amb un total de 42 casos, i el tràfic de drogues ha crescut un 31,6%, arribant a 1.855 fets. Els delictes sexuals també han experimentat un increment notable del 10,4%, amb 1.036 casos. Entre aquests, les agressions sexuals amb penetració han pujat un 8,2%, amb 358 incidents registrats.
Robatoris i altres delictes convencionals
Pel que fa als robatoris, els casos amb violència i intimidació han augmentat un 1,9%, situant-se en 9.619 fets. En canvi, els robatoris amb força, que inclouen domicilis, establiments i altres instal·lacions, han baixat un 31,7%, amb 3.664 casos. D’aquests, els robatoris en domicilis particulars han caigut un 23,8%, fins als 2.672 incidents. La sostracció de vehicles també ha disminuït un 5,7%, amb 2.049 casos.
Els delictes greus i menys greus de lesions i baralles tumultuàries han augmentat lleugerament un 1,2%, amb 784 fets registrats, mentre que els segrestos s’han mantingut sense variació amb quatre casos. En l’àmbit digital, la cibercriminalitat a Barcelona ha caigut un 7,8%, amb un total de 13.201 fets fins al setembre. Dins d’aquest àmbit, les estafes informàtiques han baixat un 9,6%, situant-se en 12.372 incidents.
La criminalitat convencional ha baixat un 3,5% fins als 115.430 delictes, però els increments en homicidis, tràfic de drogues i delictes sexuals evidencien que certs delictes greus continuen augmentant a la ciutat. Les dades recullen informació de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana, i ofereixen un retrat detallat de la situació delinqüencial a Barcelona en els nou primers mesos del 2025.