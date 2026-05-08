La cursa d'El Corte Inglés col·lapsa el bus a Barcelona: 37 línies afectades aquest diumenge

La celebració de la 46a edició de la cursa El Corte Inglés aquest diumenge 10 de maig provocarà afectacions importants en la mobilitat a Barcelona, especialment en el transport de superfície. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha advertit que fins a 37 línies d’autobús patiran desviaments o alteracions en el servei.
La cursa, amb un recorregut de 10 quilòmetres, sortirà a les 9 hores des de l’Avinguda Diagonal i travessarà diversos punts cèntrics de la ciutat, com el Passeig de Gràcia o la Gran Via, fins arribar a la Plaça Catalunya. Les restriccions de trànsit es preveuen des de primera hora del matí i fins a les 14 hores, aproximadament, coincidint amb el desenvolupament de la prova .
Segons ha detallat TMB, les línies afectades són: D40, D50, H6, H8, H10, H12, H16, V3, V5, V7, V9, V11, V13, V15, V17, V19, 6, 7, 19, 22, 24, 27, 33, 34, 39, 47, 54, 55, 59, 63, 67, 68, 78, 113, 141. També patiran desviaments les rutes vermella i blava del Barcelona Bus Turístic. Aquestes afectacions es traduiran en canvis de recorregut i possibles alteracions horàries durant el matí i el migdia.
El metro, l’alternativa recomanada
Davant aquesta situació, TMB recomana utilitzar el metro com a principal alternativa per desplaçar-se per la ciutat durant la jornada. A més, l’operador ha posat a disposició dels participants 30.000 bitllets senzills gratuïts per facilitar l’accés a la cursa en transport públic .