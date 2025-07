La família de la treballadora de neteja morta: «Si és per cop de calor, denunciarem empresa i Ajuntament»

Una roda de premsa amb una foto emmarcada de Montse Aguilar, la treballadora de la neteja morta fa deu dies a Barcelona després d'una jornada al carrer en plena onada de calor, i una samarreta del servei municipal que s'encarrega de mantenir nets els carrers de la ciutat. Així s'ha fet la primera compareixença oficial de la família de la treballadora que va morir després d'haver estat treballant netejant els carrers del barri Gòtic, en una tarda en la qual va comunicar molèsties a la seva encarregada. Clara Aguilar, la germana, ha advertit avui que encara estan esperant l'anàlisi definitiva de les causes de la mort: "Si l'autòpsia judicial ens diu que va ser un cop de calor, denunciarem l'empresa i l'Ajuntament". Això contemplaria tant que es reconeguin els fets com a accident laboral com l'obertura de la via penal, assegura Aguilar.

Igualment, mirant enrere, fins al dia que la seva germana va morir, s'ha apuntat que les paraules de l'encarregada de l'empresa FCC, que va recomanaven a la treballadora que begués aigua si es trobava malament i que si no millorava marxés a casa, no haurien estat suficients. "La responsabilitat de l'encarregada era trucar a un centre mèdic o a una ambulància. La Montse venia de treballar a 36-37 graus a ple sol", ha declarat Clara Aguilar davant la premsa. La mateixa dona ha lamentat que encara ningú de la companyia ni de l'Ajuntament li hagin transmès el condol per la mort de la seva germana.

Al seu costat, el delegat de Prevenció a l'Ajuntament de Barcelona per la CGT, Ramon San Blas, ha recordat que encara hi ha una situació de perill en el servei de neteja viària barceloní. Des de la mort de Montse Aguilar, el sindicat ha comptabilitzat almenys vuit cops de calor que han comportat atenció sanitària d'alguna mena. A més, això ve de lluny. "Tenim 16 resolucions d'Inspecció de Treball només sobre condicions de treballa amb climatologia adversos en casos de calor extrema amb FCC", ha anunciat San Blas, en referència al període entre 2019 i 2024.

Això arriba fins al punt que les conclusions de l'autoritat inspectora reconeixen la necessitat de canviar la roba de la plantilla -que transpira poc i provoca calor- o millorar la climatització dels vehicles amb què operen els serveis municipals de neteja. A més, es recorda també la necessitat de garantir la hidratació dels treballadors. Amb les fórmules presentades fins ara, inclosa la darrera proposta del govern de Jaume Collboni i les empreses concessionàries, encara hi ha mancances no resoltes. La pausa de cinc minuts per cada hora en moments de pic de calor -deixant 55 minuts de feina intensa sota el sol- o l'entrega d'una ampolla isotèrmica es veuen com a "parcials". A més, altres treballadors ja fa dies que assenyalen que un dels grans problemes afecta els vehicles amb què es neteja el carrer, també, que se sobre-escalfen i en alguns casos no tenen aire condicionat.