La febre pels ventiladors buida les prestatgeries durant l’onada de calor

Com va passar amb els transistors arran de l’apagada o el paper WC durant el confinament per la pandèmia, els ventiladors són ara productes escassos a les botigues perquè tothom els vol. La febre per tenir-ne un n'ha disparat la demanda, i la culpable de la situació és, evidentment, l’onada de calor que s'ha viscut a Catalunya els últims dies i que ha sentenciat aquest mes de juny com el més càlid des que es tenen registres a Catalunya.

Des d’Electrodomèstics Calbet, al barri de Sant Antoni, asseguren, però, que la gran quantitat de comandes no és diferent d’altres anys: “Sempre que arriba un pic de calor, la gent reacciona igual, però com enguany ha arribat abans, l’altíssima demanda també”. Tot i això, a Barcelona ja no és fàcil trobar aparells de climatització. “He anat a tres botigues on no tenien el ventilador que busco, i ara aniré a una quarta”, explica una veïna de Sant Antoni.

Majoritàriament, la gent creu que el ventilador és una bona opció per substituir l’aire condicionat en habitacions on no es té instal·lat, i queda en un segon pla la creença que es pot passar l’estiu sense climatització. A causa de tanta sol·licitud d’aparells de climatització, els establiments que en venen tenen dificultats per aconseguir estoc i no poden equiparar l’oferta a la demanda. Al MediaMarkt, algunes provisions els arriben amb dies de retard, però, tot i això, la gent compra el que hi ha: “Al matí tens les prestatgeries plenes i a la nit ja no hi queda res”, afirma l’equip de l’empresa.

Diverses botigues coincideixen amb el rànquing dels ventiladors més comprats. Al podi hi situen el ventilador de peu, el de torre i el mini. El més petit triomfa per comoditat i substitueix el vano, mentre que els altres dos fan la feina de l’aire condicionat, però per un preu molt més reduït. De fet, són l’alternativa que recomanen per a l’aire condicionat portàtil, esgotat a Electrodomèstics Calbet des de fa dies.

El juny més càlid a Catalunya

El juny del 2025 ha estat el més càlid d'ençà que es tenen registres a Catalunya -i tot apunta de la història contemporània-. El Meteocat ha confirmat un rècord absolutament extraordinari: una anomalia de 4 graus per sobre de la mitjana del 1991-2020. Festival de superacions de 40 graus, rècord absolut de nits tòrrides i 30 dies seguits amb mínimes tropicals han marcat un mes excepcionalment calorós.