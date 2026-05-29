La Generalitat amplia els préstecs per emancipar-se fins als 40 anys

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest divendres una ampliació del programa de préstecs per comprar-se el primer pis. Així, a partir d'ara, les persones que tinguin entre 35 i 40 anys també podran sol·licitar aquesta ajuda. Amb l'augment del límit d'edat, el Govern preveu que se'n puguin beneficiar més de 600.000 persones a Catalunya. Illa ha destacat, en un acte amb la consellera d'Economia, Alícia Romero, que cap altre territori de l'Estat ofereix una ajuda d'aquestes característiques i també ha insistit en l'aposta decidida de l'executiu per pal·liar l'emergència habitacional. "Ho allarguem perquè té èxit", ha dit Illa.
Els préstecs els concedeix l'Institut Català de Finances, permeten cobrir fins al 20% del valor de l'habitatge -fins a un topall de 50.000 euros- per intentar evitar que l'entrada del pis es converteixi en una barrera per comprar. Tot sovint, els bancs només concedeixen hipoteques pel valor del 80% de l'habitatge, i no tothom disposa de prou estalvis per abonar el 20% restant. Els préstecs -sense interessos i que no s'han de retornar fins que la hipoteca estigui pagada- miren de corregir això. Quan encara no fa un any que es va posar en marxa el programa de préstecs per comprar-se el primer pis, ja se n'han beneficiat 1.698 persones.
Els habitatges finançats amb aquesta fórmula passaran a ser protegits amb caràcter permanent, cosa que, insisteix el Govern, permet també anar ampliant el parc d'habitatge públic. D'aquesta manera, si en un futur l'habitatge es vol vendre, el preu estarà limitat a l'import pel qual es va comprar, afegint-hi el cost de la inflació i el cost de les reformes. El propietari podrà recuperar la inversió, però no podrà especular amb l'habitatge, que continuarà protegit. Fins ara, hi podien persones d'entre 18 i 35 anys -amb un cost de 500 milions d'euros entre 2025 i 2029- i ara s'amplia fins als 40 anys.
Per optar al préstec, els ingressos bruts anuals de la unitat de convivència -és a dir, incloent menors i persones que no sol·licitin l'ajuda- no pot superar l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) multiplicat per 6,5. En altres paraules: una persona hi pot accedir si té uns ingressos de fins a 83.392,53 euros anuals bruts; dues persones, fins a 85.971,60 euros anuals bruts. Alhora, qui ho sol·liciti no podrà tenir impagaments ni deutes significatius amb bancs o amb el sector públic.
Què cal per accedir-hi?
- És necessari el DNI o NIE
- Cal estar empadronat a Catalunya i tenir un certificat de com a mínim tres mesos
- Declaració responsable que digui que és el primer habitatge i es farà servir de residència habitual
- Informe de la vida laboral
- L'última declaració de la renda
- Referència cadastral de l'edifici
- Certificat cadastral per acreditar que no es té cap altre pis en propietat
- Informe de riscos del Banc d'Espanya