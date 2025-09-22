La Generalitat busca joves per ocupar els 24.000 llocs de treball públic que quedaran lliures fins al 2030

La Generalitat vol accelerar el ritme de les oposicions per incloure gent jove a l'administració pública i que es produeixi un relleu generacional, ja que el 12% de la plantilla actual té més de 60 anys, el que equival a 24.000 funcionaris i treballadors públics que es jubilaran els pròxims cinc anys.
Per aquest motiu s’ha establert que l’oferta pública d’ocupació es faci anualment al primer semestre i que, durant el mateix any, es facin les convocatòries. D'aquesta manera, els exàmens caurien cap a l’abril o maig del següent any. Així ho ha explicat Alícia Corral Sola, secretària d’Administració i Funció Pública de la Generalitat de Catalunya, a betevé, qui també ha expressat que s’està treballant per accelerar els ritmes de les oposicions.
Els perfils que s'alliberaran en els pròxims anys són, sobretot, d’administració i serveis. De fet, del total de funcionaris majors de 60 anys, més de 7.500 són tècnics en recursos humans, patrimoni, tecnologies de la informació o comunicació.
Exàmens menys memorístics
“L’article 9 de la Constitució no té gaire sentit que t’ho preguntin”, subratlla Corral en l'entrevista a betevé. Per aquest motiu la Generalitat pretén incloure en l'agilització de les oposicions una reestructuració dels exàmens perquè siguin menys memorístics. Per la qual cosa posa el focus en les "competències, valors i els aspectes més relacionats amb el bon desenvolupament que puguis tenir com a professional”, expressa de cara a les pròximes convocatòries de places públiques.