La Grossa de Sant Jordi 2026: els premis i tots els detalls del sorteig

Aquest dilluns, Loteries de Catalunya celebra el sorteig especial de la Grossa de Sant Jordi, amb un pot de milions d'euros i un possible primer premi que pot arribar als 2 milions. La cita tornarà a congregar els catalans a la recerca d'una alegria abans de les vacances d'estiu.
L'horari i com seguir el sorteig en directe
El sorteig de la Grossa de Sant Jordi se celebra aquest dilluns 27 d'abril a les 13 hores. Es podrà seguir en directe per 3Cat i a Nació informarem dels números premiats al moment.
Els premis de la Grossa de Sant Jordi
Per la Grossa de Sant Jordi, Loteries de Catalunya entregarà tres grans premis i altres de secundaris. Pel que fa al primer premi, consta de 50.000 euros per bitllet. Per guanyar-lo, cal encertar les cinc xifres per ordre a la primera extracció.
El segon premi és de 20.000 euros per bitllet, per als que coincideixin amb les cinc xifres en ordre de la tercera extracció. I, el tercer serà de 10.000 euros per a les cinc xifres en ordre de la quarta extracció. La resta de premis seran per a les terminacions i per als números anteriors i posteriors als premiats amb els grans lots.
On comprar un bitllet?
Amb un preu de cinc euros, els bitllets estaran disponibles fins a les 12 hores, moment en què començarà el sorteig. Es poden comprar als punts de venda de Loteries de Catalunya repartits per tot el país i pel web oficial. En cas de voler un número concret que no està disponible a l'establiment, hi ha l'opció de demanar-ne la impressió in situ.