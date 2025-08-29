La llum és un 40% més cara des de l'apagada

L'apagada elèctrica del passat mes d'abril encara té conseqüències en la butxaca dels consumidors. I és que el preu de la llum està registrant una pujada continua des del 28 d'abril, segons explica ABC a partir de dades de Red Eléctrica. Des d'aquella jornada històrica, el cost elèctric no ha parat de pujar, situant els preus d'aquest estiu per sobre dels de 2024 malgrat que ara hi ha més potència renovable disponible.
El cost de generació de l'electricitat, que és la referència per calcular el que paguen els consumidors als rebuts, tancarà l'agost per sobre dels 71 euros per megawatt/hora (MWh). Aquesta xifra és gairebé tres vegades superiors a la referència del mercat a finals d'abril, quan es trobava al voltant dels 26 euros/MWh, segons dades de l'operador ibèric OMIE. És cert que a l'estiu hi ha més consum per factors com els ventiladors o els aires condicionats, però és que la xifra d'entre el juny i l'agost del 2024 és de 64 euros/MWh, encara per sota de la mitjana d'aquest estiu.
Amb tot, els clients de la base regulada -unes vuit milions de llars a l'Estat- han vist com el preu de la llum s'ha incrementat un 40% en els últims quatre mesos. Dels deu cèntims per kilowatt/hora (kWh) que pagaven a finals d'abril han passat ara a pagar-ne catorze. Això suposa que la factura mitjana sigui d'uns seixanta euros, deu més que a la primavera.
Un augment que ja es va advertir
Tot just uns dies després de l'apagada ja es va advertir d'un augment del preu de la llum. L'activació d'una operació de reforç del sistema elèctric després de la caiguda elèctrica implicava que la factura de la llum s'apugés de preu, segons explicava El Periódico citant fonts del govern espanyol. Amb la mesura, Red Eléctrica volia blindar la xarxa amb un reforça addicional per evitar nous problemes de subministrament.
Aquest reforç de la xarxa impacta en la factura de la llum, amb un increment del preu del mercat de l'electricitat i, com a conseqüència, en la butxaca de tots els consumidors. El govern espanyol assumia aquest "cost addicional" i treballava per buscar un equilibri entre l'estabilitat de la xarxa elèctrica i l'augment de preu de la llum.
Ara, el sistema elèctric espanyol continua en un "mode segur" que es tradueix amb pagar més a canvi d'evitar nous ensurts. L'activació dels cicles combinats de gas explica l'augment dels preus, segons diu ABC citant fonts del mercat elèctric. Aquestes plantes que cremen gas per produir llum aporten un 15,2% del consum total quan en el mateix període del 2024 la xifra era de l'11%. Són centrals en què és més car produir llum, però també són més resistents i útils contra apagades.