La norma de circulació per a motoristes que s'aplicarà a l'Estat, però no a Catalunya

Les motos no podran circular pel voral de les carreteres en situacions excepcionals a Catalunya. Sí que ho podran fer a la resta de l'Estat, però no al país, ja que així ho ha decidit el Servei Català de Trànsit. Segons ha explicat el director, Ramon Lamiel, en una entrevista a 3CatInfo, no es permetrà "per raons de seguretat".
Així serà a partir de l'1 d'octubre d'enguany, quan entraran en vigor les noves normes de circulació aprovades pel govern espanyol la setmana passada. Concretament, es tracta d'una reforma del Reglament General de Circulació que endureix les normes per als vehicles de mobilitat personal (VPM), les motocicletes i les bicicletes. Entre aquestes, n'hi ha una que permet l'ús del voral a les motocicletes en situacions excepcionals, si bé "deixa en mans de l'autoritat del trànsit pertinent" la seva autorització.
En aquest sentit, Lamiel ha explicat que aquest canvi no s'aplicarà a Catalunya. Segons apunta, s'ha pres aquesta decisió "per oferir el màxim de seguretat a la circulació de les motos, per endreçar aquesta circulació i perquè el voral és una infraestructura de seguretat per a nosaltres per on gestionem molts dels accidents que tenim".
On s'aplica aquest canvi
Segons l'article 36 del Reglament General de Circulació, a les zones de l'Estat on es decideixi aplicar la modificació de la norma les motos podran circular pel voral quan hi hagi un embús i el trànsit estigui aturat a la via principal. Això sí, aquests trams hauran d'anar correctament senyalitzats, la velocitat màxima serà de 30 quilòmetres per hora i els vehicles hauran de circular d'un en un -és a dir, que no podran anar dues motos una al costat de l'altra-.
Altres modificacions
En el marc de l'aprovació del Reglament General de Circulació, una de les principals modificacions fa referència a l'edat mínima fixada per conduir un VMP, que passa a ser els 15 anys. A més, també s'imposa als usuaris l’obligatorietat de dur casc i, en casos de baixa visibilitat, una armilla reflectant. En cas d'incomplir la normativa, les multes arribaran als 200 euros.
La reforma també introdueix canvis importants per als motoristes i, a partir de l'entrada en vigor de la norma, conductors i passatgers hauran de portar guants de protecció a les vies interurbanes i calçat tancat en qualsevol tipus de via. En cas contrari, la sanció també serà de 200 euros.
Pel que fa als ciclistes, desapareixen les excepcions actuals i el casc serà obligatori per a tots els usuaris que circulin per vies interurbanes; a més, els repartidors que treballin amb bicicleta, motocicleta, ciclomotor o patinet hauran de portar sempre casc i armilla reflectant.