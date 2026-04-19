La portaveu de Dignitat a les Vies denuncia grassofòbia: «Quatre covards amb wifi no em faran callar»

La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha denunciat atacs continuats per grassofòbia. Segons ha escrit a través del seu compte personal a la xarxa social X, ningú la farà callar: "Ni insults, ni odi, ni quatre covards amb wifi", ha etzibat. L'activista, nascuda a Tarragona, és una de les representants de la plataforma que defensa els passatgers afectats per retards i incidències a la xarxa ferroviària catalana, i s'ha convertit en una de les cares visibles en les protestes per la crisi a Rodalies. Aquest cop, però, s'ha pronunciat arran dels insults que ha rebut a través de les xarxes.
"Avui no vinc a parlar de trens", ha començat Gómez, "vinc a dir una cosa clara: no callaré". "Des que parlo aquí, he vist dues cares. La que importa: gent que s’organitza, que es dona suport, que converteix la ràbia en força. I l’altra: els de sempre, amagats darrere d’un perfil, insultant perquè no tenen res més". L'activista ha afirmat rebre comentaris que li diuen "gorda", "com si fos un insult". Ella, però, respon: "No ho és. L’insult és la seva misèria".
"El que passa cada dia als vagons és real. És constant. I massa temps s’ha fet veure com si no passés res", ha continuat en relació amb la crisi a Rodalies. "Doncs s’ha acabat. No escric per agradar. Escric perquè estic farta. Farta de mirar cap a una altra banda. Farta que ens vulguin petites, callades, invisibles", ha assenyalat Gómez.
Amb tot, Gómez ha assegurat que "mai més serà còmplice amb el silenci". Respecte a l'odi i comentaris que rep a xarxes, ha sigut clara: "Si algú s’ha sentit identificat, si algú ha obert els ulls, si algú ha deixat de sentir-se sol ja està. Ja hem començat a guanyar". Tot i que l'activista ha expressat que no és agradable rebre insults, ha afirmat que no la faran callar: "Ni insults, ni odi, ni quatre covards amb wifi. Hi haurà dies de plorar, sí. Però l’endemà torno. Sempre torno. Perquè això no va d’un tuit. Va de dignitat", ha conclòs.
El fil a X ha rebut múltiples comentaris i visualitzacions, que mostren el suport a l'activista i diuen prou als discursos d'odi. "Es pot dir més alt, però no més clar. Qui no té arguments, insulta", li ha contestat una usuària. També Quim Sangrà, el conseller de Districte de Nou Barris per ERC, ha mostrat el seu suport a la tarragonina: "Amb tu, Anna. Ni cas dels miserables".