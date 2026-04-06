L'activista i pacient d'ELA Jordi Sabaté busca infermers de manera urgent: «Si no, moriré»

El pacient d'ELA i activista pels drets dels malalts a l'Estat Jordi Sabaté Pons està en una situació desesperada. Tal com ha explicat en un missatge a la xarxa social X, dels tres infermers que l'atenen, dos estan de vacances de Setmana Santa i el tercer, de baixa. Per això, ha fet una crida per trobar substituts.
"Busco de manera urgent dues persones licenciades en infermeria per assistir-me a Barcelona", ha demanat. En el mateix comunicat, Sabaté ha detallat que ofereix un sou de 30 euros nets per hora i ha deixat un telèfon de contacte.
També ha aprofitat per deixar clar que no culpa els treballadors de la situació, sinó al sistema de salut espanyol i català. "Si no em busco la vida, moriré per culpa seva", ha reblat.
Les claus de la nova llei ELA a Catalunya
La crida de Sabaté arriba poques setmanes després de l'entrada en vigor de la nova llei ELA a Catalunya. El Consell Executiu va aprovar el març el decret per començar a desplegar la nova normativa estatal, la qual disposa d'ajudes per als afectats per la malaltia, als seus familiars i als seus cuidadors.
Catalunya és una de les autonomies pioneres a l'hora de començar a desplegar aquesta nova normativa. De fet, a hores d'ara, només s'aplica al País Valencià i a la Rioja. Amb el decret aprovat pel Govern, els afectats per la malaltia i els seus familiars i cuidadors ja poden demanar el reconeixement de l'anomenat grau III+ de dependència, el més elevat i l'únic que es pot beneficiar directament de les prestacions de la llei ELA. El Govern té el compromís de resoldre la tramitació d'aquest grau en tres mesos.