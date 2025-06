Creen una app perquè la ciutadania activi les càmeres de seguretat de Barcelona en cas de perill

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) està desenvolupant una aplicació per a mòbils que informarà els usuaris sobre situacions de "risc", com retencions en carretera, manifestacions, talls de trànsit o emergències. A més, permetrà que el ciutadà sigui un agent actiu: podrà prémer un botó que alertarà a les autoritats, informarà de la geolocalització del dispositiu mòbil i activarà les càmeres de seguretat de la vora que estiguin a la via pública, siguin càmeres públiques o privades.

A tot això, també s'hi sumarà una de les possibilitats que ofereix la intel·ligència artificial: crear models predictius amb la finalitat de millorar la seguretat i planificar polítiques urbanes més acurades.

La proposta, ja aprovada per l'AMB i a l'espera d'adjudicar la licitació pel desenvolupament, està previst que l'aplicació estigui llesta per abans de l'estiu del 2026. Tot i això, aquesta innovació en seguretat no ha estat exempt de crítiques. La possible explotació de dades personals i la vulneració de la privadesa ha despertat la preocupació dels experts.

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades adverteix que s'haurà de seguir fil per randa el compliment legal per preservar la privadesa del ciutadà, especialment un cop la intel·ligència artificial entri en joc per crear models predictius.

En canvi, Antonio Balmón, vicepresident executiu de l'AMB i alcalde de Cornellà, resta importància a les crítiques i assegura que "Avui dia l'ús de les càmeres de seguretat està regulat i acceptat" i explica que en el municipi on és elegit, Cornellà, sempre s'aproven pressupostos per seguir instal·lant-ne més.

Aquesta futurible aplicació es basa en l'experiència viscuda en localitats com Castelldefels, L'Hospitalet de Llobregat, Vic, Olot, Manlleu o Palafrugell, entre d'altres, on ja s'utilitza des de fa temps. S'ha aplicat en aquestes localitats i ara es vol aplicar al conjunt de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

L'aplicació s'anomena M7 Citizen Security i és propietat de Einsmer, una empresa amb seu a Cornellà de Llobregat. L'empresa crea aquesta aplicació basant-se en "la videovigilància no invasiva i la cooperació ciutadana en temps real".

L'objectiu és interconnectar les càmeres privades, com les dels comerços, amb les públiques. Segons, José Antonio Gallego, CEO d'Einsmer, la videovigilància només és un component del sistema i qualifica l'aplicació com una eina d'autoprotecció.

Legalitat i edat mínima

Totes les càmeres que es troben a la via pública són aprovades anualment per la Comissió de Control de Videovigilància de Catalunya. Tot i això, des de la comissió alerten que el focus no s'ha de posar en l'existència de càmeres, sinó en qui les controla.

Per altra banda, des de l'Ajuntament de Barcelona ja ha plantejat objeccions sobre l'edat mínima per usar l'aplicació, fixada a 14 anys, donat que la majoria d'aplicacions exigeixen com a mínim ser major de 16 anys. A més, alguns jurídics qüestionen la legalitat del projecte, ja que la seguretat no és competència directa de l'AMB. Per evitar aquesta darrera qüestió, el projecte s'ha presentat sota el títol de "servei d'innovació comunitària", tot i que la paraula "seguretat" apareix més de 600 vegades en els documents interns.

Què costarà?

La implementació d'aquesta aplicació a tota l'àrea metropolitana costarà una suma de més de 20 milions d'euros: 6,1 milions d'euros pel llançament i 14 milions d'euros pel manteniment fins a 2030. La contribució econòmica per aquest projecte serà mixta, el 51% l'aportarà l'administració pública.

A part, es contempla el soci privat pugui comercialitzar aquest producte en format d'aplicació mòbil fora de l'AMB, i generi ingressos addicionals mitjançant canvis personalitzats d'acord amb les preferències de cada administració.

Cornellà, el laboratori de l'app

Cornellà de Llobregat, on és la seu d'Einsmer, va ser el primer municipi on es va implementar la M7 Citizen Security i avui dia compta amb més de 40.000 usuaris registrats. Emilia Briones, tinent d'alcalde de presidència i seguretat, explica que "amb un sol clic poden localitzar persones grans o víctimes de violència de gènere".

Recentment, l'Ajuntament de Cornellà ha adjudicat un nou contracte a Einsmer, per més de 500.000 euros, a través d'una licitació que no es va fer pública i s'al·lega aquest modus operandi perquè que no existeixen altres competidors amb aquesta capacitat tècnica.