L'Assemblea de Direccions de Barcelona demana mesures «valentes» per afrontar «l'esgotament» del sistema educatiu

L'Assemblea de Direccions de Barcelona, que agrupa equips directius de centres docents de la capital catalana, ha reclamat aquest 7 de juliol al Departament d'Educació respostes "valentes" als reptes del sistema educatiu. En un comunicat de final de curs, les direccions asseguren que "el sistema educatiu fa temps que dona senyals evidents d'esgotament", segons ha informat l'ACN. El text fa referència també a "la complexitat creixent dels centres, l'augment de les necessitats de l'alumnat, la manca de recursos i la sobrecàrrega dels professionals".
El missatge afegeix que tots els agents implicats -sindicats, assemblees docents, entitats educatives i el Departament d'Educació- comparteixen la diagnosi d'"emergència educativa" i que "cada vegada hi ha més consciència que el sistema necessita canvis profunds i urgents". En la mateixa línia, les direccions han subratllat, a més, que "el professorat ha deixat clar que les reivindicacions van molt més enllà de la qüestió salarial" i que "el debat s'ha situat en les condicions que fan possible una educació de qualitat".
Des de l'Assemblea han reivindicat, a més, el paper de les direccions dels centres educatius, les quals exerceixen "una funció essencial i polièdrica: membres dels claustres, responsables de personal, referents per a les famílies, impulsors dels projectes educatius i representants de l'administració". Per això han remarcat que són agents que cal escoltar, ja que disposen d'una "mirada global sobre el funcionament dels centres" que els permet d'oferir "una perspectiva transversal i imprescindible per construir solucions realistes, sostenibles i pensades des de la realitat quotidiana de les escoles i instituts".
El pròxim curs començarà en un context de mobilització i molts centres han adoptat noves mesures, com ara la reducció de sortides i colònies, per mostrar el malestar davant de la comunitat educativa i de la societat; també hi ha l'objectiu de donar visibilitat a totes aquelles tasques "invisibles" que sostenen el funcionament dels centres. No obstant això, des de l'Assemblea volen acabar el curs reiterant la seva voluntat de diàleg i convençuts que cal construir espais de "participació real" amb l'administració, els representants polítics i les organitzacions sindicals, perquè "només des de la corresponsabilitat serà possible afrontar els reptes del sistema educatiu".
Quatre mesures urgents
Amb aquesta intenció, l'Assemblea de Direccions de Barcelona planteja quatre mesures urgents que poden alleugerir la situació actual i crear les condicions necessàries per iniciar una nova etapa. En primer lloc, els equips apunten que el model actual de càlcul de plantilles "ja no respon a la realitat dels centres educatius" i que "és imprescindible actualitzar les hores destinades als càrrecs directius i incrementar la dedicació de coordinacions estratègiques com ara la digital". En la mateixa línia consideren que cal adequar les plantilles a la complexitat real de cada lloc, revisar els criteris d'assignació de recursos i afavorir l'estabilitat dels equips docents.
Les direccions també reclamen garantir la cobertura immediata de qualsevol absència "amb procediments administratius àgils que evitin dies sense docents i assegurin la continuïtat pedagògica de l'alumnat". A més, exposen que els centres necessiten recuperar "espais d'autonomia" que els permetin consolidar els seus projectes educatius. Finalment, diuen que "l'èxit de l'escola inclusiva depèn de la coherència entre els objectius que es fixen i els recursos que es posen a disposició dels centres" i, així, sol·liciten un increment de professionals especialistes a l'entorn educatiu.