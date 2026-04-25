Els treballadors de les biblioteques de Barcelona i de la xarxa provincial han iniciat aquest una vaga indefinida que es repetirà cada dissabte mentre no es resolgui el conflicte laboral. La jornada ha anat acompanyada d’una manifestació pel centre de la ciutat i, segons la CGT, la convocatòria ha tingut un ampli seguiment, amb 36 de les 40 biblioteques de la ciutat adherides; com la Biblioteca Montserrat Abelló, al districte de les Corts, o la Biblioteca Vapor Vell, a Sants-Montjuïc.
"Es tracta d'un seguiment molt alt i la manifestació unitària també ha estat un èxit", ha celebrat Solsona en declaracions a l'ACN. Tal com ha recordat el delegat de la CGT al comitè d'empresa del CBB, els treballadors reclamen millores en les condicions laborals i denuncien horaris “abusius” i una manca de conciliació, a banda d'alertar d’un dèficit estructural del personal que, asseguren, afecta tant la qualitat del servei com la salut dels professionals.
Els treballadors de les biblioteques de Barcelona també carreguen contra el conveni aprovat al febrer, i denuncien que és un acord que "retalla drets laborals" i provoca "una pèrdua evident de poder adquisitiu". Solsona també ha lamentat que l'administració no hagi reaccionat tot i les mobilitzacions d'aquesta setmana: "Ens ha convocat el regidor a una reunió, però són aquestes reunions polítiques que acaben en res", ha apuntat el delegat de la CGT.
Sense acord amb l’administració
"La pilota està ara a la taula del Consorci de Biblioteques, de l'Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de Barcelona", ha assegurat Solsona, a qui ha demanat que proposin solucions i "deixin d'ignorar les plantilles en lluita". "Estem decidint ara en assemblea si escalem més el conflicte o no. Però, de moment, mantenim la vaga indefinida cada dissabte", ha conclòs Solsona.
A la vaga a les biblioteques de la Diputació de Barcelona hi estan cridades a participar 280 biblioteques de tota la xarxa. És una convocatòria únicament del sindicat CGT. Pel que fa a la vaga de les Biblioteques de Barcelona, de la mà de la CGT i la Intersindical, hi estan cridades a participar 41 biblioteques.