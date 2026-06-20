Les coques de Sant Joan pugen de preu: quines seran les més venudes aquest any?

El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una bona campanya de vendes de cara a aquest Sant Joan i confia que les coques tornin a ser les protagonistes d'una de les nits més celebrades de l'any. Les de fruita confitada continuen encapçalant les preferències dels consumidors, mentre que la de llardons, les de crema i les farcides de nata o trufa es mantenen entre les opcions més demanades.
Els professionals del sector fa dies que treballen intensament per elaborar unes postres que requereixen temps, tècnica i ingredients de qualitat. El president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, Miquel Zaguirre, destaca a l'ACN que la diferència entre una coca artesana i una d'industrial rau precisament en el procés d'elaboració: "Les coques artesanes es fan d'una en una i necessiten llargues fermentacions", explica. Segons el pastisser terrassenc, aquesta elaboració més pausada permet obtenir una textura més esponjosa i un sabor més intens en comparació a les industrials.
Malgrat l'aparició de noves varietats i combinacions durant els darrers anys, les preferències dels consumidors continuen sent força estables. La coca tradicional de crema amb fruita confitada i cireres es manté al capdavant de les vendes: "És la coca que més es demana perquè combina una massa molt melosa amb una crema elaborada amb infusions de canyella, llimona o vainilla", assenyala Zaguirre. Per darrere hi trobem la coca de llardons, seguida de les coques farcides de nata o trufa.
Preus a l'alça
La campanya d'enguany arriba marcada per una lleugera pujada dels preus, que el sector situa al voltant del 3%. L'increment respon principalment a l'encariment de diverses matèries primeres i a la situació internacional, que continua afectant productes habituals en la pastisseria, com ara els pinyons.
Des del gremi asseguren que l'augment serà moderat i que una coca familiar per a quatre o sis persones tindrà un cost aproximat de 20 euros: "Intentem que la pujada sigui la mínima possible perquè la coca de Sant Joan continua sent un producte molt popular", afirma Zaguirre. De fet, els pastissers confien que la bona previsió meteorològica i les ganes de celebrar l'inici de l'estiu ajudin a mantenir unes vendes elevades.