Les escoles bressol donen el tret de sortida al mes de vagues: «També som educació»

Educadors i treballadors de les escoles bressol han donat el tret de sortida al mes de vagues a l'ensenyament català amb manifestacions arreu del país. A Barcelona, la marxa ha sortit dels Jardinets de Gràcia cap al migdia i s'ha dirigit cap a la seu de la delegació del govern espanyol a la capital catalana. L'aturada d'aquest dijous suposa la primera protesta del cicle de vagues, convocades per la USTEC, Professors de Secundària, la Intersindical i la CGT -capitalitzada a través de la Plataforma 0-3-, però també s'emmarca en una vaga estatal d'aquest col·lectiu, convocada per CCOO i UGT. Durant la protesta s'han pogut sentir proclames en defensa de la "dignitat" d'aquesta etapa educativa, sovint invisibilitzada: "No a la precarització", han exclamat els manifestants.
Abans de començar la manifestació, la portaveu de la Plataforma 0-3, Gina Rius, ha concretat que les seves reclamacions són abaixar les ràtios i disposar de més recursos per atendre els infants. A més, ha acusat les administracions de "passar-se la pilota" i ha reclamat a la Generalitat més finançament. De fet, aquest és un dels principals focus de conflicte: "El finançament és essencial i ha de venir de la Generalitat, estem tipes d'estar sota un paraigua amb cinc models de gestió que l'únic que fan és precaritzar les treballadores i els infants", ha manifestat.
Les reivindicacions de més finançament i menys ràtios per a les escoles bressol del país van dirigides a la conselleria d'Educació, en mans d'Esther Niubó, però també cap al govern espanyol. En concret, la portaveu de la plataforma ha assegurat que la llei d'educació estatal, la Lomloe, permetria modificar les ràtios, motiu pel qual ha exigit a la Moncloa "que ho faci ja". A més, ha demanat a ajuntaments -la majoria de bressol públiques de Catalunya són municipals- i comunitats autònomes que entomin les seves competències i aportin prou recursos perquè les treballadores "puguin viure dignament" i hi hagi condicions "dignes" tant per a les professionals com per als infants.
Les dades de seguiment
El Departament d'Educació ha xifrat en un 9,01% el seguiment de la vaga a la quarantena d'escoles bressol titularitat de la Generalitat i les 42 escoles rurals que incorporen el primer cicle d'infantil, amb informació a les 10.45 hores del 45,53% de centres. La majoria d'escoles bressol públiques, però, són de titularitat municipal, i la conselleria no disposa de dades de seguiment de l'aturada en aquestes, així com tampoc de les concertades o privades. Barcelona, per la seva banda, xifra el seguiment de l'aturada en un 23%.
Els sindicats de la vaga exigeixen reunir-se amb el Govern
Els sindicats convocants de les protestes, USTEC, Professors de Secundària, CGT i la Intersindical, han reclamat aquest dijous reunir-se amb la titular de la cartera d'ensenyament abans de dilluns de la setmana vinent, però exigeixen que la titular de la cartera dugui "propostes concretes" per resoldre la situació. En un comunicat, han assegurat que estan disposats a "cedir" i poder arribar a un acord satisfactori, però superant el marc actual pactat: "Els sindicats convocants de la vaga, majoritaris a l'educació pública, denunciem la manca de voluntat negociadora del Departament d’Educació i Formació Professional després que la mediació celebrada aquest dimecres al Departament de Treball acabés sense acord", argumenten.
La consellera Niubó, en una entrevista a TV3 el dia previ a l'inici de les vagues, es va mostrar oberta a reprendre les negociacions amb els sindicats per desencallar el conflicte, però sempre dins el marc del pacte ja signat. De fet, no va arribar a concretar quin marge de maniobra hi ha per millorar l'acord amb CCOO i UGT. Tot i així, va insistir en la mà estesa pel diàleg amb els sindicats crítics de l'acord.