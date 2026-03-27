Level cancel·la els vols entre Barcelona i San Francisco per manca de motors d'avió

La companyia aèria Level ha anunciat que deixarà d'oferir la ruta directa entre Barcelona i San Francisco a partir del 30 d’abril per manca de motors d'avió disponibles, segons expliquen des de l’aerolínia, integrada al grup IAG. Una decisió que es pren de cara a la temporada d'estiu, en què la demanda serà molt més alta, i per assegurar el bon funcionament de la resta de rutes durant aquests mesos.
La connexió Barcelona-San Francisco és estacional i s'ofereix puntualment entre març i octubre, a causa de la demanada que té. Davant la manca de motors que fa temps que nota la companyia i que atribueix a una mancança general en la indústria aeronàutica en quant al subministre de materials, Level s'ha vist obligada a prioritzar altres rutes.
Aquestes altres rutes són amb destí a Amèrica, com la de Los Angeles, Boston, Nova York, Miami, Buenos Aires o Santiago de Xile. Tot i això, fonts de la companyia desvinculen aquesta situació de la guerra d'Iran i l’emmarquen en les dificultats globals del sector aeronàutic.
Els passatgers afectats ja han estat informats i podran optar per compensacions o alternatives de viatge. Els clients amb reserves a partir del 30 d’abril han rebut o rebran un correu electrònic informant-los del canvi i demanant disculpes per les molèsties, així com detallant les opcions disponibles. Entre les alternatives, Level ofereix el reemborsament íntegre del bitllet, l’opció d’un val per utilitzar en futurs vols o la possibilitat de reubicació en trajectes operats per Iberia.