Més de 500 entitats convoquen una manifestació per denunciar el «genocidi» a Gaza dissabte a Barcelona

Més de 500 entitats s'han adherit a la manifestació d'aquest dissabte 4 d'octubre a Barcelona que vol denunciar el "genocidi" a Gaza. Els seus organitzadors confien que sigui la més important de Catalunya en solidaritat amb el poble palestí i han demanat als assistents a anar-hi vestits de negre, en dol per les víctimes de la guerra.
En l'acte de presentació de la protesta, aquest dijous a la plaça del Rei, la presidenta de la Comunitat Palestina de Catalunya, Natàlia Abu-Sharar, ha exigit a Pedro Sánchez que rebutgi el "pla colonial de Trump ". També han reclamat a Salvador Illa que trenqui tota relació amb Israel, i a Junts que es "posicioni" sobre el decret d'embargament d'armes. També han traslladat la seva solidaritat a la Flotilla.
La manifestació sortirà a les 12:00 dels Jardinets de Gràcia. Entre les organitzacions convocants estan la Comunitat Palestina de Catalunya, la Coalició Prou Complicitat amb Israel, la Flotilla Global Sumud; els sindicats CCOO, UGT o la Intersindical; organitzacions veïnals com la CONFAVC i la FAVB; feministes com Ca la Dona, o de cooperació i justícia global com LaFede.
Peticions de la manifestació
A banda, de rebutjar el "pla colonial" presentat per Donald Trump, els organitzadors també han exigit al conjunt de partits que convalidin al Congrés dels Diputats el decret d'embargament d'armes, que han considerat "absolutament de mínims". En aquest sentit, han assenyalat que Junts és "l'única" formació catalana que "encara no s'ha posicionat". Han reclamat als de Puigdemont que també en facilitin la tramitació. Finalment, han instat la Generalitat a "trencar relacions" amb l'estat d'Israel, i que, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, "no permeti" que la Fira de Barcelona "continuï acollint l'estat genocida d'Israel".
També ha intervingut Pablo Castilla, del Global Movement to Gaza, que ha denunciat "els atacs i les amenaces que pateix la Flotilla", i que ha dit que són "només una petita mostra incomparable amb la barbàrie que Israel imposa cada dia a Palestina". Castilla ha demanat "estar atents" per sortir als carrers "si assalten" les embarcacions.
"Manifestació històrica"
Alys Samson, de la coalició Prou Complicitat amb Israel, també ha fet una crida a la mobilització, també als qui no ho han fet fins ara. "Necessitem que dissabte sigui la manifestació per Palestina més gran de la història de Catalunya i demostrar de forma clara i ferma que estem amb Palestina", ha afirmat. Ha afegit que cal "desbordar els carrers" per a "augmentar el cost polític i social de continuar donant suport al sionisme".
En representació de la Comunitat Palestina de Catalunya, la seva presidenta, Natàlia Abu-Sharar, ha fet una "crida a tota la població, veïns i veïnes de pobles i ciutats de Catalunya a sortir al carrer per a demostrar un rebuig clar i ferm al genocidi que l'estat sionista d'Israel està duent a terme contra el poble palestí". Ha alertat que "no és un incident aïllat", sinó "el darrer i més greu episodi d'un projecte colonial de llarga durada".