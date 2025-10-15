Més d'un centenar de persones tallen els accessos a la Zona Franca amb motiu de la vaga per Palestina

Més d'un centenar de persones tallen els accessos a la Zona Franca de Barcelona amb motiu de la vaga en solidaritat per Palestina convocada per aquest dimecres. El piquet s'ha concentrat al voltant de la parada de metro de Parc Logístic i ha avançat per la Zona Franca fins a tallar-hi els accessos, al carrer número 50 i molt a prop del Parc Logístic de la Zona Franca. Els manifestants porten una pancarta on es pot llegir 'Aturem el genocidi' i criden "vaga general". D'altra banda, treballadors de Seat han fet una aturada durant el torn de nit.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nVaga general per Palestina: guia de mobilitzacions i serveis mínims Guillem Delso\r\n\r\n