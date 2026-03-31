Mor la periodista Carolina Sellés

La periodista originària d'Alacant Carolina Sellés ha mort aquest dimarts a 51 anys a causa d'un càncer de mama. Així ho ha informat el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en una publicació a les xarxes socials: "El meu més sentit condol per la defunció de Carolina Sellés. No ens podem oblidar de Laia Rico, a qui vam perdre el mes de gener passat. Dues dones valentes que van lluitar amb enorme dignitat enfront del càncer. Dos grans professionals del periodisme i, sobretot, grans persones. La Comunitat Valenciana les recordarà sempre", ha apuntat el president valencià.\r\n\r\nSellés és llicenciada en periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i, durant més de vint anys, ha treballant en diverses cadenes de televisió dels Països Catalans i de l'estat espanyol. El seu pas per Canal 9, À punt, Antena 3 i la Sexta l'han consolidat com una de les cares televisives més visibles del País Valencià. Amb els anys, també ha anat amotllant-se a les noves realitats del sector, aprofitant les xarxes socials per comunicar notícies en directe. A través de les xarxes encara va consolidar-se més com una figura de referència de la informació valenciana. \r\n\r\n \r\n\r\n\r\nMi más sentido pésame por el fallecimiento de Carolina Sellés. No nos podemos olvidar de Laia Rico, a quien perdimos el pasado mes de enero. Dos mujeres valientes que lucharon con enorme dignidad frente al cáncer. Dos grandes profesionales del periodismo y, sobre todo, grandes…\r\n— JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) March 31, 2026\r\n\r\nMissatges de condol\r\n\r\nLes xarxes socials s'han omplert de missatges de condol per a la família de la difunta periodista. La recorden com "la millor" en la seva feina: "La notícia de la mort de la periodista i formadora Carolina Sellés ens ha entristit profundament. En moltes ocasions vam gaudir de la seua professionalitat en els cursos que va impartir per a la Unió de Periodistes Valencians", destaquen des d'Unió de Periodistes. \r\n