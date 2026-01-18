Mor una persona per una allau a Benasc, Osca

Un home ha mort aquest diumenge en el barranc de Puimetres, fora les pistes de l'estació d'esquí de Cerler, en el municipi de Benasc, Osca. La persona ha perdut la vida en veure's sorpresa i atrapada per una allau durant el migdia, segons informen diaris locals i confirma la Guàrdia Civil. Un helicòpter del 112 de Saragossa s'ha desplaçat a la zona, on l'Agència Estat de Meteorologia (AEMET) manté actiu l'avís groc per risc d'allaus en el Pirineu aragonès.\r\n\r\nAl voltant de les 14:00 h, el Centre Operatiu de Serveis de la Guàrdia Civil ha rebut un alerta sobre la presència de dues allaus fora de les pistes d'esquí de Cerler i informaven que una persona estava atrapada. El grup de rescat i intervenció en muntanya de Benasc i el personal de l'estació d'esquí han intentat socórrer el màxim ràpid possible al lloc i han recollit el que era en aquells moments ja el cadàver de la víctima.\r\n\r\nCinc víctimes per allaus\r\n\r\nAmb aquesta víctima ja són cinc les que han perdut la vida en els Pirineus aragonesos en les últimes setmanes a conseqüència d'una allau. El 30 de desembre tres experts muntanyencs que practicaven esquí van morir a Panticosa per una allau a la cara oest del pic Tablato, on una gran allau de neu va esbiaixar la vida del conegut pediatre Jorge García-Dihinx, de la seva dona, Natalia Ramón, i d'Eneko Arrastua.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\n\r\nGALERIA\r\n\r\nLes espectaculars fotos del temporal de neu i pluja a Catalunya Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n\r\n \r\n