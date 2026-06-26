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N-340, C-31 i C-17: les carreteres catalanes més afectades pel Tour

Societat

S’aixecarà el peatge de la C-32 durant l’etapa de Tarragona a Barcelona i es reforçaran línies d'FGC el cap de setmana

  • Autobusos interubans vinilats de groc per rebre el Tour de França -

ARA A PORTADA

Publicat el 26 de juny de 2026 a les 13:56
Actualitzat el 26 de juny de 2026 a les 13:57

El Gran Départ del Tour de França a Catalunya tindrà afectacions en la mobilitat per carretera diumenge 5 de juliol, amb l’etapa de Tarragona a Barcelona, i dilluns 6, de Granollers als Angles. Les dues etapes sumen uns 400 quilòmetres i impliquen una seixantena de municipis. La primera etapa, dissabte, haurà estat una contrarellotge pels carrers de Barcelona.

La jornada de diumenge, que coincidirà amb els desplaçaments cap a les platges, comportarà talls d’unes cinc hores en vies del corredor litoral, principalment l’N-340 i la C-31, i la gratuïtat del peatge de la C-32 entre les 11 a les 16 h. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C-59, la C-17 a partir de la Gleva, l’N-260 i diverses vies pirinenques.

També es preveuen reforços en les línies de Ferrocarrils dijous, per la presentació dels equips, i durant el cap de setmana, mentre que el recorregut dels autobusos interurbans tindran modificacions.

El dispositiu de seguretat mobilitzarà 4.500 policies, 3.600 dels quals agents dels Mossos d’Esquadra. Es tracta d’un dispositiu molt diferent al que es va organitzar fa uns dies per la visita del Papa a Catalunya, ha assenyalat la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una roda de premsa amb el d’Esports, Berni Álvarez.

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