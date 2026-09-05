Niubó descarta derogar el decret de la inclusiva però admet que cal «revisar-lo»

A falta de dos tres dies perquè comenci el nou curs escolar, el qual arrenca marcat per una nova vaga educativa, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha demanat als sindicats impulsors de l'aturada "canviar el to" per reconduir el conflicte. Aquestes paraules de la titular de la cartera, que ha concedit una entrevista a La Vanguardia, no van dirigides exclusivament a les organitzacions sindicals més crítiques, sinó que també van per a les que van signar l'acord de maig. En referència a Professors de Secundària, Niubó descarta derogar el decret de la inclusiva, una de les línies mestres del sindicat i reivindicació que mantenen malgrat el pacte assolit amb Educació.
"No, no creiem en la derogació. El sistema ha de ser inclusiu i garantir la igualtat d'oportunitats. Però no hem de posar el pes només a fer que sigui inclusiu. Es necessita una conversa pública", ha assenyalat Niubó. No obstant això, la titular d'Educació ha afirmat que la millora del sistema educatiu català passa per "revisar" l'escola inclusiva, i això també implica repensar el decret, que es va aprovar fa deu anys -i començar a redactar dos anys abans. "Toca fer balanç i consensuar què volem en el futur", ha valorat la titular d'Educació. "Molt probablement, en el futur, tots els centres ordinaris tindran unitats de suport intensiu, ajuts a l'aula per a alumnes amb necessitats lleus, i centres d'educació especial per a alumnes amb dependències greus", ha enumerat Niubó.
En paral·lel, la consellera també s'ha referit al fiasco de les PISA, el qual ha propiciat el cessament de la seva mà dreta -fins ara-, Teresa Sambola. Niubó reconeix la "decepció" que suposa que Catalunya quedi exclòs de l'informe internacional, ja que considera que "afecta el prestigi del sistema educatiu del país": "Hi ha un punt de decepció, no amb les persones per si mateixes, sinó amb el sistema. Al novembre presentarem els resultats de les avaluacions del sistema. Crec que començarem a veure alguns brots", ha augurat Niubó.
Les negociacions, encallades
Els sindicats reclamen un calendari per reobrir les negociacions, petició que ha estat denegada per la conselleria. En contraproposta, Educació situa una "agenda" de treball per abordar les qüestions comunes entre les dues parts, com ara la reducció de ràtios o l'increment de recursos per a la inclusió. Ara bé, ho fa en el marc de la mesa sectorial i, a banda, incloent altres agents de la comunitat educativa, com famílies. Això, però, no implica reobrir les negociacions, tal com ha deixat clar Niubó: "No reobrirem negociacions ni farem un nou gran acord diferent", ha asseverat la consellera, que posa molt èmfasi en el "parèntesi" de protestes, però sí que situa "l'agenda" com a mecanisme per acostar posicions.